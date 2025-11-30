  • BIST 10898.7
Rum basını: Hristodulidis'in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Girne Turizm Limanı'nda demirli gemide iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Girne Turizm Limanı’nda demirli bulunan bir yük ve yolcu gemisinde dün akşam meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı. Olay, 28 Kasım 2025 tarihinde saat 16.10 sıralarında gerçekleşti.
Girne Turizm Limanı’nda demirli gemide iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, gemide görevli A.S. (E-53) ve Ş.K. (E-35), araç asansörüne ait hidrolik sistemde meydana gelen yağ kaçağını tamir etmek için hidrolik pompasını açtı. Ancak pompa içerisindeki basınç boşaltılmadan yapılan müdahale sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle forklift üzerinde bulunan A.S., 2.44 metre yükseklikten demir zemine düşerek ağır yaralandı.

Yaralı A.S., kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ihmal teşkil eden eylemde bulunduğu değerlendirilen Ş.K. (E-35) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

