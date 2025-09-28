Şenkul: “Çalmadık, çaldırmadık; kaynak sorunu değil liyakat sorunu var”

  • BIST 11151.2
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan’ın “Murat bu yolu yapacak parayı nereden buldu?” şeklinde çevresine soru yönelttiğini belirterek, yanıtın “Çalmadık, çaldırmadık” olduğunu söyledi.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan’ın “Murat bu yolu yapacak parayı nereden buldu?” şeklinde çevresine soru yönelttiğini belirterek, yanıtın “Çalmadık, çaldırmadık” olduğunu söyledi.

Şenkul, belediyenin tek kuruşunu kimse için heba etmediklerini vurgulayarak, “Dürüst ve liyakatli insanları göreve getirdik, siyasi görüşlerine bakmadık. Bu sayede 10 liralık işleri 30–40 liraya değil, 8–9 liraya yaptırıyoruz” dedi.

Kaynak sorunu değil liyakat sorunu bulunduğunu savunan Şenkul, “Yakında onu da hep birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakana da çağrıda bulunan Şenkul, Maliye’nin Girne Belediyesi’ne 100 milyon TL’nin üzerinde borcu olduğunu belirterek, “Bu borcu öderseniz, söz veriyoruz, tamamını merkezi idarenin bir türlü başlatmadığı Doğu Çevre Yolu’nun ikinci etabı için kullanacağız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız” diye konuştu.

Şenkul, açıklamasını “Ülkemiz, devletimiz ve vatandaşlarımız için çalıştık, çalışacağız” sözleriyle tamamladı.

