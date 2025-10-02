Girne Üniversitesi’nin Yükselişi Sürüyor!

Girne Üniversitesi, AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralamasında KKTC’de en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralamasında Girne Üniversitesi yükselişini sürdürüyor. Girne Üniversitesi, 78 akademisyeni ile yer bulduğu listede, dünya genelinde en iyi akademisyenler arasında yüzde 10’luk dilimde 4 akademisyeni, yüzde 30’luk dilimde 9 akademisyeni yüzde 50’lik dilimde ise 29 akademisyeni ile yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 13 üniversitenin yer bulduğu araştırmada Girne Üniversitesi, akademisyen kalitesi ile üçüncü sırada yer aldı. 41 akademisyeni dünyada en iyi yüzde 10’luk dilimde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’nin en iyi üniversitesi olurken Doğu Akdeniz Üniversitesi 15 akademisyenle ikinci oldu.

Stanford da Tescilledi

AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralamasında Girne Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehdi Shahedi Asl, Yrd. Doç. Dr. Zohre Ahmadi, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Prof. Dr. Akbar Abbasi dünyada en iyi en iyi yüzde 10’luk dilimde yer aldı. Girne Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehdi Shahedi Asl ise KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeni arasında gösterildi.

Diğer yandan Stanford Üniversitesi’nin, en önemli bilim yayıncılarından Elsevier ile birlikte dünyanın en etkili bilim insanlarını belirlediği sıralamada ise Girne Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akbar Abbasi ile Doç. Dr. Mehdi Shahedi Asl dünyanın en etkili bilim insanları arasında en seçkin yüzde 2’lik dilimde gösterildi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Akademisyenlerimizin uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarılar, sadece üniversitemizin değil, aynı zamanda ülkemizin akademik gücünün de göstergesidir.”

Girne Üniversitesi’nin özellikle denizcilik ve havacılık ileri teknolojiye sahip bir ekol oluştururken 15 fakültesi ile çok geniş bir yelpazede eğitim verdiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, sağladıkları nitelikli eğitimin yanında akademisyenlerinin bilimsel başarıların da bu güçlü yapının en önemli yönlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, “Akademisyenlerimizin uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarılar, sadece üniversitemizin değil, aynı zamanda ülkemizin akademik gücünün de göstergesidir. Bu başarıları, öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli eğitimle bütünleştirerek üniversitemizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

KKTC’den 7 üniversite akademisyenleri ile yüzde 10’luk dilimde!

AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralamasında akademisyenleri dünya genelinde en iyi bilim inanları arasında yüzde 10’luk dilimde yer alan 7 KKTC üniversitesi yer aldı.