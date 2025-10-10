Lapta’da oto galerici dolandırıcılığı: 20 bin Sterlin aldı!

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 28 Mart – 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında Lapta’da A.A. (E-31), gerçekte oto galerici olmamasına rağmen kendisini bir oto galerinin sahibi olarak tanıttı. A.A., bu şekilde kandırdığı bir şahıstan bir aracı satacağı vaadiyle toplam 20 bin Sterlin ve 2 bin 500 Euro parayı sahtekarlıkla temin etti.

Olayın polise intikal etmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında A.A., 9 Ekim 2025 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.