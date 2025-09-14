Akdeniz Köyü’nde Yangın: 20 Araç ve 66 Personelle Müdahale

  • BIST 10372.04
Akdeniz Köyü’nde çıkan yangın, KTBK, GKK, İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin ortak müdahalesiyle 40 dakikada söndürüldü. Yangına 20 araç ve 66 personel katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Akdeniz Köyü’nde çıkan yangın, KTBK, GKK, İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin ortak müdahalesiyle 40 dakikada söndürüldü. Yangına 20 araç ve 66 personel katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

40 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangın saat 13.30 sularında söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GENİŞ KATILIMLI MÜDAHALE

Yangına;

  • 8 itfaiye aracı
  • 6 yangına müdahale aracı
  • 2 genel maksat aracı
  • 1 komuta kontrol aracı
  • 1 iş makinesi
  • 1 drone
  • 1 su tankeri

olmak üzere 20 araç ve 66 personel ile müdahale edildi.

