Murat Şenkul: “Çocuklarınızı okula göndermeyin”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölgede etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle önemli bir uyarıda bulundu. Şenkul, yapılan değerlendirmelere göre Girne, Gönyeli ve Lefkoşa’nın doğal afetle karşı karşıya olduğunu belirterek, okullar konusunda hâlâ net bir karar alınmamasını eleştirdi.

“Uykusuz ve yorgunuz, yanlış bir şey söylemek istemem ama yaptığım görüşmelerden aldığım bilgi şu ki; barajlar taşıyor, dereler taşmak üzere. Bugün de sert yağışlar var. Çocuklarınızı okula göndermeyin arkadaşlar. Biz göndermedik. Nokta.” ifadelerini kullandı.