Girne'de gece yarısı meydana gelen iki farklı olayda, "polisi darp ve görevinden men ile sarhoşluk ve rahatsızlık" suçlarından üç kişi tutuklandı.
Girne'de "polisi darp ve görevinden men

Girne’de gece yarısı meydana gelen iki farklı olayda, “polisi darp ve görevinden men ile sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de bir restoranın park yerinde, U.C.U.(E-24), “123 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu ve yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık yaptığı sırada, 94 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olan H.Ü.U.(E-26), U.C.U.’yu uyarıp tutukladığı gerekçesiyle” bağırıp çağırarak görevli polisi darp edip görevinden men etti. Söz konusu iki şahıs tutuklandı.

Aynı saatlerde, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde, H.A.(K-38) alkollü içki tesiri altında, sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Söz konusu şahıs, o sırada kendisini uyaran görevli polis memurunu darp edip görevinden men etti.

