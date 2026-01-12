Şenkul: 30 adet lojmanı Ağustos başında teslim etmeyi hedefliyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile yaptıkları protokol kapsamında 30 adet lojmanın inşaatının başladığını, Ağustos başında bitirilerek teslim etmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Murat Şenkul, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleriyle yaptığımız protokolün Bakanlar Kurulu’ndan geçmesiyle ihalesi sonuçlanan 30 adet lojman inşaatına hemen başladık. Hedefimiz Ağustos başında lojmanları bitirerek Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine teslim etmek” dedi.

Şenkul, “Başta KTBK’leri Komutanımız olmak üzere onay mercileri olan Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığına ve KKTC Bakanlar Kuruluna da kentim adına teşekkür ediyorum. Protokol sonucunda belediyemize devredilecek arazi hem kent trafiği hem de kent sosyal yaşamı için çok önemli bir görev görecektir” ifadelerini kullandı.