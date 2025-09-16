Esentepe’de Yeni Bir Iş Merkezi

  • BIST 11027.38
İŞ DÜNYASININ YAKINDAN TANIDIĞI CİHAN ERDOĞAN TARAFINDAN DEVREYE KONULAN “ERDOĞAN PLAZA” BÖLGEDE YAŞAYANLARA “ONE STOP SHOP” ANLAYIŞI İLE HİZMET VERECEK
Ülkemizin gözde yatırım bölgelerinden Esentepe ve çevresi yeni bir iş merkezi ile tanışıyor. 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren tam kapasite ile devreye girecek olan Erdoğan Plaza, farklı alanlardaki hizmetleriyle “one stop shop” anlayışının güzel bir örneği olacak.

İş dünyasından yakından tanıdığımız Cihan Erdoğan’ın 25 yıllık bilgi ve tecrübesiyle oluşturduğu merkez, emlak piyasasına yeni bir soluk kazandırırken bölgede yaşayanların hayatını kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

“One stop shop” anlayışı ile hizmet verecek olan merkezde, yatırımcı, yerleşik ve yurttaşların hukuki ve resmi işlemleri tek noktadan, hızlı ve güvenilir şekilde çözecek avukatlık hizmetleri; Kuzey Kıbrıs’taki inşaat firmaları, yurt dışı acenteler ve yatırımcıları buluşturacak ortak bir web platformu; beyaz eşya ve akıllı ev teknolojileri ile bölgeye modern yaşam standartları sunacak işletmeler; konutlara ve sitelere ev temizliği, bahçe bakımı, güvenlik hizmetleri sunacak hizmet birimi ve adanın en köklü hastane grubu ile ortak yürütülecek yaşlı bakım hizmetleri ve sağlık hizmetleri sunulacak.

Esentepe, Bahçeli, Küçükerenköy ve Tatlısu bölgesini Kuzey Kıbrıs’ın en gözde yatırım merkezi ve kaliteli yaşam bölgesi haline geritmek vizyonu ile devreye konulacak olan Erdoğan Plaza, 17 Eylül Çarşamba, Saat 19:00’da düzenlenecek mütevazi bir törenle devreye girmiş olacak.

