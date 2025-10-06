  • BIST 10915.15
24. Girne Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali tamamlandı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği, Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında gerçekleşen 24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali tamamlandı.
Girne Belediyesi’nin düzenlediği, Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında gerçekleşen 24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali tamamlandı. 5 Ekim Pazar günü Zeytinlik Köy Meydanı’nda gün boyunca süren etkinlikler, çocuk aktiviteleri, dans gösterileri, yemek yarışmaları ve konserlerle renkli anlara sahne oldu.

Festival, öğleden sonra çocuk ve gençlik etkinlikleri ile başladı. Ressam Kemal Çaginer eşliğinde sanat atölyesi ve Satranç Federasyonu iş birliğinde satranç şöleni yoğun ilgi gördü. Aynı saatlerde gerçekleşen “Zeytinyağlılar Yemek Yarışması” festivalin en lezzetli anlarına ev sahipliği yaptı.

Akşam saatlerinde çocuk balesi ve Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği’nin dans gösterileri izleyicilerin beğenisini topladı. Ardından 14. Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği & Karikatür Yarışması ile Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, karikatür yarışması sonuçlarıyla birlikte takdim edildi.

19.00’dan itibaren halk dansları gösterileri sahneyi devralırken, saat 19.15’te Özlem & Muharrem konseri büyük ilgi gördü. Çataköy–Esentepe Halk Dansları Topluluğu’nun genç ekibinin performansı ve Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun sahne aldığı gösteriler geceye hareket kattı.

Saat 20.30’da Zeytin ve Zeytinyağlı Yemek Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Festivalin final konseri ise Grup Baria tarafından verildi ve etkinlik coşkulu alkışlarla sona erdi.

