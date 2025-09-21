Şenkul: Konsere broşür dağıtıldığı iddiası yalandır, yasal yollara başvuracağız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selda Bağcan konserinde belediye tarafından broşür dağıtıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Şenkul, “Belli ki birileri değişim söylemimizden rahatsız oldu ve kara propaganda yaparak bizi durdurabileceğini zannediyor. Bizim de severek izlediğimiz bir sosyal medya fenomeni kadın arkadaşımız bugün paylaştığı videoda, Selda Bağcan konserinde belediye broşür dağıttı diyor. Bu yalandır, iftiradır ve bununla ilgili yarın belediye olarak yasal yollardan şikayetçi olacağız” ifadelerini kullandı.

Cuma akşamı düzenlenen konsere 4 bin kişinin katıldığını belirten Şenkul, “O 4 bin kişiden biri de çıkıp bunu niye toplumla paylaşmadı böyle bir şey yapılmış ise?” diye sordu.

Paylaşımında, konser gecesi bir vatandaşın kendisine attığı mesajı ve verdiği cevabı da yayımlayan Şenkul, “Biz sözde değil gerçekten demokrasiye inanan insanlarız. Böyle yalanlar ancak karşımızdaki ekibin ne kadar acizlik içinde olduğunu ve nelere tenezzül ettiğini gösteriyor” dedi.

Şenkul, ilgili paylaşımı yapan kişinin videoyu kaldırmaması halinde yasal yollara başvuracaklarını yineleyerek, “Konsere katılan vatandaşlardan ricam bu yalanı ifşa etmeleridir” çağrısında bulundu.