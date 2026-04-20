Çatalköy’de yol çalışması: İki gün trafiğe kapanacak

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çatalköy’de İnönü Caddesi ve Yıldız Sokak (The Olive Tree yolu olarak bilinen güzergâh), 20-21 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında çift şerit olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Yetkililer, söz konusu tarihlerde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını ve zabıta ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Açıklamada, çalışmalar süresince bölgede trafik yoğunluğu yaşanabileceği belirtilerek, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.