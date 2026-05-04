Aynı Suçu Tekrarladı, Hapis Cezasından Kurtulamadı

Sanığın aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiği belirtilirken, savunma avukatı karar öncesi yaptığı beyanda, müvekkilinin arkadaş çevresi nedeniyle uyuşturucuya alıştığını ve ülkeye eğitim amacıyla geldiğini ifade etti.

Füsun Cemaller başkanlığında, Vedia Berkut Barkın ve Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Başkan Cemaller açıkladı. Mahkemenin, sanığın kendi ikrarı ile İddia Makamı’nın sunduğu olgu ve emareler ışığında suçlu bulunduğunu belirten Cemaller, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığı ve güvenliği açısından ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurguladı.

Kararda, sanığın tasarrufunda bulunan maddelerden hintkenevirinin nispeten daha hafif türde ve miktarının az olmasının lehine değerlendirildiği ifade edildi. Ancak kokainin az miktarda olmasına rağmen tehlikeli bir tür olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca sanığın 2024 yılında işlediği suç sonrası teminatla serbest kalmasına rağmen 2025 yılında yeniden benzer suç işlemesinin ağırlaştırıcı unsur olarak dikkate alındığı belirtildi.

Mahkeme, sanığın suçunu kabul ederek yargı sürecine katkı sağlamasını, genç ve sabıkasız oluşunu ise hafifletici faktörler arasında değerlendirdi. Tüm unsurlar ışığında sanığın 1 yıl hapis cezasına mahkum edildiği açıklandı.