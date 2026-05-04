Ayşegül Baybars’tan muhaceret affı çıkışı: Turist olarak gelenleri neden affediyoruz?

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Çalışma izninden mağdur ya da öğrenciler bir yere kadar anlaşılabilir ancak turist olarak gelmiş ve bu ülkenin tüm yasalarını sömürmüş birini affetmek nedir? Ayrıca turisti affedince yine turist kalmış oluyor.

Meclis Genel Kurulu Başladı.

Muhaceret Affı ile ilgili ana muhalefetin bilgi edinme talebi sonrası Genel Kurulda kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a yönelik soru soran bağımsız vekil, eski İçişleri Bakanlarından Ayşegül Baybars, “Turist olarak gelenleri neden affediyoruz? Kriminal suçlular da turist olarak geliyor. Turisti affedince, turist kalmaya devam et mi demiş oluyoruz” dedi.

Bağımsız vekil Baybars, “Sistemi suiistimal eden ve turist olarak bulunan ki kriminal suçular da turist olarak geliyor. Çalışma izninden mağdur ya da öğrenciler bir yere kadar anlaşılabilir ancak turist olarak gelmiş ve bu ülkenin tüm yasalarını sömürmüş birini affetmek nedir? Ayrıca turisti affedince yine turist kalmış oluyor…” ifadelerini kullandı.