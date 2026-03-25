Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya 375 milyon dolar ceza

BBC’nin haberine göre New Mexico eyaletindeki mahkeme Meta’nın platformlarının aşağıdaki nedenlerden sorumlu olduğuna hükmetti:
- Çocukları tehlikeye atmak
- Çocukları müstehcen içeriğe maruz bırakmak
- Çocukların cinsel istismarcılarla temasına neden olmak
Meta’nın bir sözcüsü karara katılmadıklarını ve temyize gitmeyi planladıklarını duyurdu:
“Platformlarımızda insanların güvenliği için çok çalışıyoruz. Kötü niyetli kişileri ve zararlı içeriği tespit edip kaldırmanın zorluklarının farkındayız.
Gençleri koruma konusundaki geçmişimize güvenimiz tam.”
Meta’nın sahibi olduğu sosyal medya platformları şunlar: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.