  • BIST 12433.5
  • Altın 6410.97
  • Dolar 44.3299
  • Euro 51.5143
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya 375 milyon dolar ceza

»
ABD’de Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’ya çocukları tehlikeye attığı gerekçesiyle 375 milyon dolar (yaklaşık 16,6 milyar lira) ceza kesildi.
BBC’nin haberine göre New Mexico eyaletindeki mahkeme Meta’nın platformlarının aşağıdaki nedenlerden sorumlu olduğuna hükmetti:

  • Çocukları tehlikeye atmak
  • Çocukları müstehcen içeriğe maruz bırakmak
  • Çocukların cinsel istismarcılarla temasına neden olmak

Meta’nın bir sözcüsü karara katılmadıklarını ve temyize gitmeyi planladıklarını duyurdu:

“Platformlarımızda insanların güvenliği için çok çalışıyoruz. Kötü niyetli kişileri ve zararlı içeriği tespit edip kaldırmanın zorluklarının farkındayız.

Gençleri koruma konusundaki geçmişimize güvenimiz tam.”

Meta’nın sahibi olduğu sosyal medya platformları şunlar: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümden sonra da çevrim içi: Meta’dan dijital ölümsüzlük patenti17 Şubat 2026 Salı 09:39
  • 'Ölü gezegen' Venüs volkanik tüneller saklıyormuş10 Şubat 2026 Salı 19:23
  • Epstein'in kendi DNA'sıyla "üstün insan ırkı" yaratma planı!10 Şubat 2026 Salı 12:16
  • Güneş’e doğru tehlikeli dalış: Yeni kuyruklu yıldız geliyor08 Şubat 2026 Pazar 10:51
  • James Webb kanıtladı: Kara delikler yıldızsız doğabiliyor01 Şubat 2026 Pazar 21:39
  • İlk Ay uzay istasyonu kurulacak01 Şubat 2026 Pazar 19:54
  • Tesla, Model X ve Model S üretimini durduruyor29 Ocak 2026 Perşembe 11:50
  • Volkswagen 44 bin aracını batarya yangını riski nedeniyle geri çağırıyor29 Ocak 2026 Perşembe 11:09
  • Meta bu yıl yapay zeka harcamalarını yaklaşık iki katına çıkaracak29 Ocak 2026 Perşembe 11:08
  • Google, Chrome'a yapay zeka destekli otomatik tarama özelliği getirdi28 Ocak 2026 Çarşamba 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti