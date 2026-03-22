Kablolu kulaklıklar neden tekrar bu kadar popüler oldu?

Apple 2016'da iPhone'lardan kulaklık girişini kaldırdığında, beni de tabiri caizse sürgüne yollamış gibi oldu.

Dev bir şirketin dinleme alışkanlıklarımı belirlemesine izin vermeye niyetim yoktu. Tam da bu yüzden bir Android telefon aldım ve kablolu kulaklıklarıma sıkı sıkıya sarıldım.

Ama sonunda telefonum, bu uğurda direnen son şirketlerden biri olan Google'ın da kulaklık girişini kaldırdığını açıkladığı ay son nefesini verdi.

Bunun kozmik bir yenilgi işareti olduğunu düşündüm. iPhone'a geri döndüm, kablolu kulaklıklarımı bir çekmeceye attım ve Bluetooth kalabalığına katıldım.

Galiba çok kolay pes etmişim. Son zamanlarda gölgelerde sessizce büyüyen bir hareket var ve bu hareket tartışmalı bir gerçeğe dayanıyor: Kablolu kulaklıklar Bluetooth'tan daha iyi.

Son aylarda satışlar adeta tavan yaptı. Çoğu zaman aynı paraya daha iyi ses kalitesini kablolu bir modelde bulabiliyorsunuz. Ama mesele yalnızca ses kalitesi düşkünlüğü değil.

Kablolu kulaklıklar artık tam anlamıyla kültürel bir trend; bazıları bunu daha geniş bir "teknoloji karşıtı" tepkinin parçası olarak görüyor.

Bunun nedeni pratik olabilir, politik olabilir ya da sadece estetik bir tercih olabilir. Ama iyi bildiğimiz bir şey var ki o da kablolu kulaklıklar geri döndü.

Satışlar patladı

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde yaşayan sosyal hizmet uzmanı ve kablolu kulaklık hayranı Aryn Grusin, "Ben tamamen buna geçtim" diyor.

Birkaç ay önce nişanlısının eski usul kablolu kulaklıklarını ödünç aldığını ve bir daha geri vermediğini anlatıyor:

"Bana huzur veriyor gibi geliyor. Ayrıca dünyaya bir şey dinlediğimi göstermesini seviyorum."

Grusin yalnız değil. Analitik şirketi Circana'ya göre, beş yıl boyunca sürekli düşen kablolu kulaklık satışları 2025'in ikinci yarısında patladı. 2026'nın ilk altı haftasında ise kablolu kulaklıklardan elde edilen gelir yüzde 20 arttı.

Grusin'e göre bu durumun arkasında teknolojiye karşı genel bir tepki var:

"Teknoloji o kadar gelişmiş hale geldi ki insanlar adeta ona sırtını dönmeye başlıyor gibi hissediyorum. Sanki hepimiz 'Bu his hoşuma gitmiyor' diye düşünüp kendimizi en rahat hissettiğimiz son noktaya geri dönüyoruz."

'Sınıfsal bir meseleye dönüşüyor'

SoundGuys adlı kulaklık inceleme sitesinin genel editörü Chris Thomas'a göre kablolu kulaklıkların en büyük avantajlarından biri ses kalitesi.

Thomas, "Yıllardır söylediğim şey tam olarak bu" diyor.

Thomas'a göre kablosuz kulaklıklar dramatik biçimde gelişti, ancak en iyileri genellikle audiofil kişiler (müziği mümkün olan en yüksek ses kalitesinde dinlemeyi amaçlayan, bu nedenle özel kulaklıklar, hoparlörler ve ses ekipmanları kullanan kişiler olarak bilinir) için üretilmiş niş markalardan geliyor.

Bir elektronik mağazasında bulacağınız ana akım ürünlere bakıldığında ise en iyi kablolu seçenek çoğu zaman paranızın karşılığında daha iyi ses sunuyor.

Üstelik en iyi Bluetooth kulaklıklar bile bazen cihazla uyumsuzluk ya da bağlantı sorunları nedeniyle en iyi performansını veremeyebiliyor.

"Kablolu olanları ise takarsınız ve çalışır" diyor Thomas.

Ama bu trendi açıklamak için ses kalitesi tek başına yeterli değil. Bir şekilde Bluetooth artık ciddi biçimde "çekiciliğini" kaybetmiş gibi görünüyor.

Bunu bana değil, oyuncu Zoë Kravitz'e sorun.

Yakın bir zamanda verdiği ropörtajda "Bluetooth çalışmıyor" diyen Kravitz, bunun sadece kulaklıklarla ilgili olmadığını, genel olarak Bluetooth bağlantılarının sorunlu olduğunu söyledi.

"Bazen çok mühim anları mahvediyor. Bir düşünün. Birisiyle randevulaşmışsınız, ortamın havasını oluşturmaya çalışıyorsunuz ve sonra bir anda ağı unutmanız icap ediyor. Hem de romantik bir buluşmada!"

Aslında bazı çevrelerde kablolu kulaklıklar artık bir moda aksesuarı haline geldi.

Instagram'da "Wired It Girls" adlı popüler bir hesap var. Bu hesapta kabloları kulaklarından sarkan kulaklıklarla şık ve umursamaz görünen kadınların fotoğrafları paylaşılıyor. Bu kadınlar sıradan kullanıcılar olabildiği gibi Ariana Grande ve Charli XCX gibi ünlüler de olabiliyor.

Kablolu kulaklıklar zengin ve ünlüler arasında o kadar yaygın hale geldi ki bazıları bu plastik kabloları kültürel bir sembol olarak görmeye başladı.

Aktörler Robert Pattinson ve Lily-Rose Depp'in kablolu kulaklık taktığı fotoğraflarla viral olan bir paylaşım yapan bir sosyal medyada kullanıcısı, "Bu artık sınıfsal bir mesele haline geliyor" diye yazdı ve şöyle devam etti:

"Sürekli kablosuz kulaklık takmak bana mal mülk sahibi olmadığınızı söylüyor."

Elbette kablosuz dinleme özgürlüğünün cazibesi var. Ama piller en uygunsuz anda bitiyor. Küçük kulaklıklar kaybolabiliyor. Cihazlar birbirine bağlanmıyor.

Los Angeles'ta film sektöründe diyalog editörü olarak çalışan Ailene Doloboff, "İnsanlar daha kolay olduğunu söylüyor ama bana hiç öyle gelmiyor" diyor.

"Bluetooth'ta her zaman bir ekstra adım var."

Kablolu kulaklıklar, son yıllarda geri dönüş yapan birçok "eski teknoloji"nin arasına katılıyor. Yeni dijital çağa doğru ilerlerken insanlar DVD'ler, kasetler, eski tüplü televizyonlar hatta daktilolar gibi retro ürünleri yeniden kullanmaya başladı.

Geçenlerde bir konserde, seyircilerden birinin gösteriyi telefonla değil, 1970'lerden kalma bir 16 mm film kamerasıyla kaydettiğini gördüm.

Grusin bu durumu şöyle açıklıyor:

"Nedenini bilmiyorum ama sanki hepimiz topluca bir anahtar çevirdik. Sanırım yapay zekânın varlığı insanları daha gergin yapıyor.

"Bu aslında biraz ironik. Teknolojiden rahatsızım, bu yüzden başka bir teknoloji kullanmak istiyorum. Ama belki de kablolu kulaklıklar analog dünyaya en yakın hissettiren şey."

Dongle derdi

Kablolu kulaklık kullanmak istiyorsanız, bir soruyla karşı karşıyasınız: Onları nereye takacaksınız?

Artık USB veya Lightning kablolu kulaklıklar satın alabiliyorsunuz. Ya da geleneksel 3,5 mm girişe sahip kulaklıkları, telefonun şarj portuna takılan bir adaptörle kullanabilirsiniz.

Bu adaptörlere genellikle "dongle" deniyor. O kadar tuhaf bir kelime ki yıllarca kullanmayı reddettim.

Apple 2016'da iPhone 7'yi tanıtırken telefonlarından kulaklık girişini kaldırdı. Pek çok kişi bunu kablolu dinlemenin sonu olarak gördü. Ama Apple bile kablolu kulaklıklardan tamamen vazgeçmiş değil.

Şirketin CEO'su Tim Cook, birkaç yıl önce BBC'den meslektaşım Zoe Kleinman'a şöyle demişti:

"Evet, biz hâlâ onları satıyoruz. İnsanlar hâlâ satın alıyor."

Ben de ofisten eve dönerken bir Apple mağazasına uğrayıp USB bağlantılı ucuz bir çift kulaklık aldım. Orada çalışan bir görevli bana kablolu kulaklıkları her zamankinden daha fazla sattığını söyledi.

Birkaç gün boyunca kablolarla yaşadım. His hoşuma gitti. Cihaza bağlı olmak, dinlediğim şeye daha çok odaklanıyormuşum gibi hissettirdi.

Ayrıca Bluetooth kulaklıklarımın ağır tomurcuklarına kıyasla kulaklarımda daha rahat duruyorlardı.

Ama ilişkimiz kısa sürdü.

Bluetooth kulaklıklarımı hiç kaybetmedim. AirPods kutum yeterince büyük olduğu için yanımda olmadığını hemen fark edebiliyorum. Ama tüy kadar hafif kablolu kulaklıklar için aynı şeyi söyleyemem.

Mahallemin sokaklarında bir yerde cebimden kayıp gittiler. Umarım onları daha çok sevecek birini bulmuşlardır.

Kararlıydım; belki daha iyi bir model alırsam daha dikkatli olurdum diye düşündüm. Bu yüzden New York'ta dar bir dükkânda bulunan Audio 46 adlı bir kulaklık mağazasına gittim.

Şirketin internet sitesinde kulaklık incelemeleri yazan Delaney Czernikowski beni tezgâhta karşıladı.

"Birçok kişi bu trende katılıyor" diyen Czernikowski şöyle devam etti:

"'Kablolu kulaklıklar daha iyiymiş, denemek istiyorum' diyerek geliyorlar. Ama bazen Bluetooth'un sunduğu kolaylıktan vazgeçmekten de çekiniyorlar. Onlara Bluetooth'un da çok iyi olabileceğini söylüyorum."

Czernikowski bana mağazadaki daha pahalı Bluetooth kulaklıklardan bazılarını denetti. Ses kaliteleri inanılmazdı. Fiyat etiketleri de öyle. En tutkulu ses meraklılarını bile heyecanlandıracak türdendi.

Czernikowski "Ama dürüst olmak gerekirse kablolu kulaklıkların birçoğu daha iyi ve daha çok seçenek var" diyor.

"Üstelik içinde Bluetooth teknolojisi barındırma zorunluluğu olmadığı için bazı özellikleri daha güzel."

Ben aslında ucuz bir şey almak niyetindeydim. Ama Czernikowski yaklaşık bir dakika süren ikna çalışmasının ardından bir Çin markasının kalın, son derece şık örgülü kabloya sahip 130 dolarlık kulaklıklarını denememi önerdi.

"Taviz vermeyin" dedi.

Fiyatına göre sesleri mükemmeldi. Ancak BBC tarafsızlık ilkemiz gereği ürün tavsiyesinde bulunmuyor. Bu yüzden araştırmayı kendiniz yapmanız gerekecek.

Kredi kartımı uzattım, kulaklıklarla birlikte lanet olası bir USB dongle da satın aldım ve dışarı çıkıp kulaklıkları takmak için kabloyu telefonuma bağladım.