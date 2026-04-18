Sosyal medyasız dinlenmenin yedi yolu

Uzmanlara göre sosyal medyada kolay tüketilebilir içerikleri kaydırmak ne dinlendiriyor, ne de zihne iyi geliyor.

Telefonlarla ve sosyal medyayla ilişkimiz giderek daha ‘toksik’ bir hal alıyor. Can sıkkınlığında, yorgunlukta ya da boş zamanlarda iyi gelir diye hemen telefona uzanmak isteyebiliyoruz. Fakat bu alışkanlık aynı zamanda rahatsız hissettirebiliyor.

Çünkü sosyal medyada vakit öldürmek ne dinlendiriyor, ne de zihnimize iyi geliyor.

Vox’a konuşan psikoterapist Cassidy Dallas, ‘‘Kaydırmak aslında iyi hissettirmiyor, sadece kötü de hissettirmiyor… Hakikaten iyi hissettirecek başka etkinlikler yapabiliriz’’ diyor.

Boş zamanlarda sosyal medyada uyuşmak yerine gevşemeye yardımcı olabilecek bazı yöntemler var.

1- Yavan bir dizi izleyin

Psikoterapist Dallas, izlemesi epey kolay bir dizi seyretmenin gün sonunda aklınızı kurcalayan kaygıları yatıştırabildiğini söylüyor. Ayrıca bu diziler beynin neredeyse eforsuzca dinlenmesini sağlıyor.

2- Vücudunuzu esnetin

Dallas’a göre basit esneme hareketleri sinir sistemini gevşeterek hem beyni, hem de bedeni sakinleştirebiliyor. Dikkatinizi şimdiye çevirerek zihninizde dönüp duran düşünceleri yatıştırmaya yardımcı oluyor.

Üstelik 10 dakikası bile iyi gelen bu hareketleri yataktan çıkmadan yapabilirsiniz.

Çeneyi geri çekme, omuzları döndürme ya da kalça açıcı hareketler işe yarayabiliyor. Dallas’a göre esnemeyi bir adım öteye taşımanın yolu sıcak bir battaniyeye sarınmak, kokulu losyon sürmek ya da direkt egzersizi dışarıda yapmak olabilir.

3- Bir arkadaşınıza alo deyin

Sosyal medyadan içerik göndermek yerine arkadaşlarınızla daha bilinçli ve anlamlı biçimde iletişin. Dallas’a göre ikide bir kolay tüketilebilir içerikleri kaydırmak sizi yalnız hissettirirken, arkadaşlarınızla doğrudan konuşmak nispeten dinginleştirebilir.

Bunun için bir arkadaşınızı arayabilir ya da gününüzden anlatılmaya değer bir anla ilgili sesli mesaj gönderebilirsiniz. Bu bile yorucuysa, aynı anda bir film veya maç izlemeyi önerebilirsiniz.

4- Uzanıp sesli kitap ya da podcast dinleyin

Kitap okumayı seviyor ama zaman zaman kitap açacak enerjiyi ya da motivasyonu bulamıyorsanız sesli kitap dinleyebilirsiniz. Sıkı bir hikaye olağanüstü sürükleyici olabiliyor ve epey meşgul tutuyor. Aile terapisti Saba Harouni Lurie, ‘‘Sesli kitap yalnızca oynat tuşuna basarak farklı bir dünyaya adım atma fırsatı veriyor’’ diyor.

Sesli kitap ilginizi çekmiyorsa herhangi bir podcast dinlemek de aynı etkiyi yaratabiliyor. Araştırmalar, podcast dinleyicilerinin daha üretken ve entelektüel anlamda doymuş hissettiğini gösteriyor. Bunlar sosyal medyada kaydırmanın asla vermeyeceği duygular.

5- Duş alın

Lurie’ye göre sıcak bir duş sinir sistemini hızla yatıştırabiliyor. Araştırmalar da duş almanın stres, öfke, kaygı ve depresyona iyi geldiğini gösteriyor. Lurie ‘‘Hem sakinleştiriyor, hem de yavaşlatıyor’’ diyor.

Tabii bu sırada bir müzik açabilir ya da ışıkları kısabilirsiniz. Lurie bunu ‘bilinçli duş’ diye tanımlıyor: ‘‘Suyun sıcaklığına, sabunun kokusuna, müziğin sesine, odanın ışığına ya da kaslarınızın gevşemesine odaklanın. Bunların hepsi sizi kaydırma modundan çıkararak daha dengeli ve şimdide hissettirebilir.’’

6- Gününüzü kendinize anlatın

Dallas kendisinin de yaptığı bir yöntemi öneriyor: Sesli not uygulamasını açıp gününüzü anlatın. Kaydettikten sonra bazen siliyormuş, bazen de açıp yeniden okuyormuş.

Boşluğa konuşmak duygu ve düşüncelerinizi apaçık biçimde görmenizi sağladığı için başlıbaşına dinlendirici bir eylem. Basit ama işe yarayabiliyor.

7- Gözlerinizi kapayıp hayal kurunBelki de kafayı boşaltmanın en kolay yollarından biri uzanıp gözlerinizi kapatmak ve düşüncelerinizin serbestçe gezinmesine izin vermek. Zorlama yok, yargılama yok. ‘‘Yönlendirmeye çalışmak yerine düşüncelerinizin peşinden gidin’’ diyor Lurie.