X onaylanmamış hesaplara paylaşım sınırı getirdi

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu X getirilen sınırı şöyle açıkladı:
“Sınırlar X’in arka planındaki yükü hafifletiyor. Hizmet kesintileriyle hata veren sayfaları azaltıyor. Güvenilirliği sağlamak için bazı sınırlar koyduk.”
CNBC-e’nin haberine göre doğrulanmamış hesaplardaki paylaşım (eski adıyla tweet) sınırı artırıldı.
Şirket açıklamasında gönderilerin 50’ye yanıt sayısınınsa 200’e düşürüldüğünü duyurdu. Teknik takip etme sınırı da günde 400 oldu.
Sınırlara ulaşıldığında X (eski Twitter) kullanıcıyı bir hata mesajıyla bilgilendirecek.
