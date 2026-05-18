X onaylanmamış hesaplara paylaşım sınırı getirdi

Sosyal medya platformu X (eski Twitter) onaylanmamış (mavi tiki bulunmayan) hesaplara günlük 50 paylaşım sınırı getirdi.
ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu X getirilen sınırı şöyle açıkladı:

“Sınırlar X’in arka planındaki yükü hafifletiyor. Hizmet kesintileriyle hata veren sayfaları azaltıyor. Güvenilirliği sağlamak için bazı sınırlar koyduk.”

CNBC-e’nin haberine göre doğrulanmamış hesaplardaki paylaşım (eski adıyla tweet) sınırı artırıldı.

Şirket açıklamasında gönderilerin 50’ye yanıt sayısınınsa 200’e düşürüldüğünü duyurdu. Teknik takip etme sınırı da günde 400 oldu.

Sınırlara ulaşıldığında X (eski Twitter) kullanıcıyı bir hata mesajıyla bilgilendirecek.

