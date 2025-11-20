Petrolde belirsizlikler artıyor

Petrol, ABD’nin Rusya’nın Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC şirketlerine yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesi beklemesi ve Avrupa Birliği’nin Moskova’yı sıkıştırmak için yeni adımlar araştırmasıyla birlikte yatay seyretti.

Brent petrol, Çarşamba günü bir haftanın en büyük düşüşü olan yüzde 2’den fazla değer kaybettikten sonra varil başına 63 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 60 doların altında kaldı. ABD’nin Rus enerji devlerine yönelik cezaları, özellikle Hindistan’a yönelik akışları etkileyerek petrol ticaretini altüst etti ve Lukoil’i uluslararası varlıklarına alıcı aramaya zorladı.

Petrol, OPEC+ ve diğer üreticilerin arzı artırmasıyla birlikte yıl genelinde arz fazlası beklentileri nedeniyle hâlâ yıllık kayba doğru ilerliyor. Ancak son dönemde artan jeopolitik gerilimler fiyatlara bir miktar risk primi ekledi. Rusya’nın yakıt ihracatı ise, rafineri altyapısına yönelik saldırılar ve ABD yaptırımları nedeniyle Kasım ayının ilk yarısında Ukrayna işgalinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yaptırımların ardından, Lukoil’in uluslararası operasyonlarının çeşitli parçalarını satın almak için çok sayıda talip ortaya çıktı. Exxon Mobil yöneticileri, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani ile Çarşamba günü bir araya gelerek, ülkenin üretiminin yüzde 10’unu oluşturan West Qurna 2 sahasındaki Rus şirketine ait payı görüştü.

Bu sırada Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı finanse etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla, Moskova’nın petrol taşımak için kullandığı “gölge filo” tankerlerini destekleyen kuruluşlara yönelik ek kısıtlamalar üzerinde çalışıyor.