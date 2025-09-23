İtalya'da Gazze için genel greve gidildi

İtalya genelinde, dün İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda çalışanlar ve öğrenciler genel greve gitti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılara karşı İtalya'da bugüne kadarki en geniş ve büyük protesto yapıldı.

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve öğrenci topluluklarının girişimiyle ülkede bugün Gazze için genel greve gidildi.

Ulaşım, eğitim gibi alanlarda çalışanlar 24 saatliğine iş bırakırken, öğrenciler de protesto için meydanlara indi.Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova ve Palermo'nun aralarında olduğu pek çok kentte protesto düzenlendi.

Roma'daki gösteri için on binlerce kişi, kentin merkez garı olan Termini önünde bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla protestocular, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil Netanyahu", "İntifada", "Özgür Gazze" ve "Siyonist terörist devlet İsrail" sloganları attı.

Protestocular, "Gazze'de soykırımı durdurun", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Gazze'nin bombalanmasını durdurun", "İsrail'le anlaşmaları durdurun" yazılı dövizler açtı.

Bazı göstericiler de Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yaktı.

Roma'daki göstericiler daha sonra Porta Maggiore semtine doğru yürüyüşe geçti.

"Şimdi başka bir deli sebepsiz yere çocukları, hiçbir ilgisi olmayan sivilleri, aç bırakılan yoksulları öldürüyor"

Gösteriye katılan Annick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buraya protesto etmek için geldim çünkü hükümetimin derhal harekete geçmesini, Filistin'i tanımasını ve Filistin'deki soykırımı durdurmak için kararlı bir eyleme girişmesini istiyorum." dedi.

İtalyan hükümetinin bu konuda yeterli çabayı gösterip göstermediği sorulan Annick, "Hayır, çok az şey yapıyor. 80 yıl önce bir deli Yahudileri yok etmek istediğinde, onu durdurmak için bir dünya savaşı başlattık. Bugün ise hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Şimdi başka bir deli sebepsiz yere çocukları, hiçbir ilgisi olmayan sivilleri, aç bırakılan yoksulları öldürüyor. Tüm halkın tamamen yok edilmesini bekleyip, o toprakları işgal etmek için. Tüm bunlar, bu savaştan kar etmeye devam eden birçok ülkenin kayıtsızlığı arasında gerçekleşiyor." yanıtını verdi.

Annick, Küresel Sumud Filosu'nu da desteklediğini belirterek, "Bu girişimden dolayı çok mutluyum, bugün buradayım çünkü aynı zamanda bu girişimi desteklemek istiyorum. Umarım durumu iyileştirebilirler ve hükümetler de onlara sahip çıkar." diye konuştu.

İtalyan öğrenci Davide de Gazze'de olup bitene katılmadığını göstermek için protestoya katıldığını dile getirerek, "Buradayım çünkü kendi hakkımı savunmak ve İtalya devletine, bu durumu sadece bir çatışma gibi, bir grup insanın heyecanı gibi gösterenlere karşıtlığımı göstermek istiyorum." dedi.

Davide, Filistin'in tanınmasının önemli olduğunu ancak bir yandan da Gazze'de insanların açlıktan öldüğüne dolayısıyla onlara bir an önce yardım götürülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu maksatla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu "kahramanlar" olarak niteledi.

"İnsanlığa karşı çok büyük suçlar işleniyor, bu sona ermeli"

Gösteriye öğrenci olan kızı Livia ile katılan Margherita da "Biz Filistin Devleti'nin tanınmasını, Filistinlilerin kendi topraklarında bir devlete sahip olmalarını, kesinlikle iki devletin var olmasını ve her şeyden önce barış ortamını yeniden bulmalarını istiyoruz." dedi.

Margherita, Gazze'de soykırımın devam ettiğini vurgulayarak, "İnsanlığa karşı çok büyük suçlar işleniyor, bu sona ermeli. Biz buradayız çünkü hükümetleri bu soykırıma karşı net bir tavır almaya daha da fazla teşvik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Margherita'nın kızı Livia da "Ayrıca her gün uluslararası toplumla birlikte destekledikleri politikalara da karşı çıkmak istiyoruz çünkü Batı, demokratik ve öncü bir dünyadır ve burada sessizce olup biteni izlememiz kesinlikle kabul edilemez. Bu insanlık dışıdır ve Filistin halkının başına geleni kimse hak etmiyor. Bu yüzden biz bugün buradayız, bütün bunların sona ermesi için kararlılığımızı gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Livia, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu da desteklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bence sembolik düzeyde dahi filoyu desteklemek son derece önemli çünkü orada gerçekten de inandıkları şey için mücadele eden siviller, sıradan insanlar var ve düşünüyorum ki hepimiz fırsatımız veya imkanımız olsaydı, yalnızca yaptıkları şeyin ne kadar kayda değer olduğunu görmek için bile bu organizasyona katılırdık."

Milano ve Bologna'daki gösterilerde olaylar çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Milano ve Bologna kentlerinde göstericilere polis, cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

Milano'da da de yağışlı havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteride, bir grup protestocunun Milano Merkez Garı'na girme girişimine güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı.

Polisin müdahale etmesiyle gar ve çevresinde çıkan arbedede, bazı dükkanların vitrinleri zarar görürken, garın önü "savaş alanına" döndü.

Polisin coplu ve biber gazlı müdahalesine göstericiler, taş, şişe, meşale ve yangın hortumundan sıktıkları suyla karşılık verdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki olaylarda 60 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 gösterici gözaltına alındı.

Bologna'da da çevre yoluna bağlanan A14 otoyolunu trafiğe kapatmak isteyen göstericilere polis biber gazı sıktı. Taşla karşılık veren bazı göstericilerin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığı görüldü.

Bologna'daki olaylarda aralarında reşit olmayan bir göstericinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Napoli'deki gösterilerde ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafları ateşe verilirken, bir grup da protestolarını Napoli Merkez Garı'nın içinde yaptı.

Venedik'teki Marghera Limanı'na girişi kapatmak isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Cenova kentindeki protestolarda da limana giriş çıkış yapılan nokta göstericiler tarafından kapatıldı.

Pisa kentinde de göstericiler, Pisa-Livorno-Floransa otoyolunu trafiğe kapatarak protestolarını gerçekleştirdi.

Gazze için yapılan genel greve katılımın yoğun olduğu gözlenirken, özellikle grev nedeniyle demir yolu ve kent içi toplu taşıma hizmetleri durma noktasına geldi.

Bu arada Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Milano'daki gösteriden gelen görüntülerin şok edici olduğunu kaydederek, düşüncelerinin "protestocuların şiddetine katlanmak zorunda kalan" güvenlik güçleriyle olduğunu ve herkesten bunu kınamasını beklediğini ifade etti.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de gösterilerdeki şiddeti kınadığını ancak hükümetin, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı yükselen bu çığlığa kulak vermesi gerektiğini belirtti.