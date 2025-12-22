Kıbrıs, AB Dönem Başkanlığı önceliklerini açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1 Ocak 2026’da başlayacak AB Dönem Başkanlığı için önceliklerini açıkladı: özerklik, güvenlik, savunma, göç ve Ukrayna’ya destek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1 Ocak’ta devralacağı Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı öncesinde önceliklerini açıkladı. Yönetim, görev süresi boyunca ‘dünyaya açık, özerk bir Birlik’ hedefi doğrultusunda çalışacağını taahhüt etti.

Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Hristodulidis, Pano Lefkara kasabasında düzenlenen etkinlikte programı tanıtarak, Avrupa Birliği Konseyi başkanlığı boyunca izlenecek beş birbirine bağlı ana maddeyi açıkladı.

Hristodulidis, “10 gün içinde Avrupa’ya, yurttaşlarımıza ve çocuklarımıza karşı kurumsal bir rol ve sorumluluk üstleniyoruz. Kıbrıs liderliğe hazır. Altı ay boyunca 27 üye ülkenin sesi olmaya hazır,” dedi.

Dönem başkanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sürerken ve Avrupa’nın Hristodulidis’in ifadesiyle Birliğin direncini, birliğini ve uyumunu sınayan “yoğun jeopolitik zorluklarla” karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor.

Beş ana sütun

Güney Kıbrıs’ın açıkladığı beş öncelik; güvenlik ve savunma yoluyla özerklik, rekabetçilik yoluyla özerklik, dünyaya açıklık, ortak değerler ve AB’nin bir sonraki mali çerçevesine ilişkin bütçe müzakereleri olarak sıralandı.

Güvenlik ve savunma alanında Güney Kıbrıs, büyük savunma girişimlerini destekleyecek ve Avrupa Savunması Beyaz Kitabı ile 2030 Savunma Hazırlığı Yol Haritası’nın hızla hayata geçirilmesini teşvik edecek. Başkanlık programında, transatlantik ilişkilerin ve Avrupa-NATO işbirliğinin Avrupa güvenliğinin temel taşları olduğu vurgulandı.

Hristodulidis, deniz yollarında seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğinin de öncelikler arasında yer alacağını, AB Denizcilik Güvenliği Stratejisi’nin uygulanmasına odaklanılacağını söyledi.

Göç yönetimi, güvenliğin merkezi başlıklarından biri olarak tanımlandı. Hristodulidis, “Kıbrıs dönem başkanlığı, Göç ve İltica Paktı’nın tam olarak uygulanmasını ve geri dönüş sisteminin güçlendirilmesini temel bir öncelik olarak ele alacak,” dedi.

Rekabetçilik alanında ise idari yüklerin azaltılması, alternatif tedarik güzergâhları ve uygun fiyatlar yoluyla enerji güvenliğinin artırılması, dışa bağımlılıkları azaltmak için dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Genişleme ve komşuluk politikası

Güney Kıbrıs, AB’nin genişleme gündemini ilerletme taahhüdünde bulunurken, Ukrayna’yı öncelikli ülke olarak belirledi. Dönem başkanlığı, Ukrayna’ya yönelik diplomatik, siyasi, ekonomik, askeri, enerji ve insani desteğin sürdürülmesini destekleyecek.

Ayrıca AB’nin Güney ve Doğu Komşuluk bölgeleri ile Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru üzerinden işbirliği teşvik edilecek; Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği ile bağların derinleştirilmesi amaçlanıyor.

Ortak değerler başlığı altında ise hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, uygun fiyatlı konut politikaları, yoksullukla mücadele, çevrimiçi ortamda çocukların korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ruh sağlığı politikaları öne çıkıyor.

Güney Kıbrıs, 2028-2034 dönemini kapsayan Çok Yıllı Mali Çerçeve’ye ilişkin tüm yasama dosyalarında müzakereleri ilerletmeyi ve haziran ayına kadar yol gösterici bir çerçeve ortaya koymayı hedefliyor.

Dönem başkanlığının logosu da tanıtıldı. Logoda, AB üyesi 27 ülkeyi simgeleyen 27 rakam yer alıyor. Tasarım, geleneksel Lefkara nakışından esinlenerek grafik tasarımcı Marios Kouroufexis tarafından hazırlandı.

Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı, Avrupa’nın tarım politikaları tartışmaları ve Mercosur ticaret anlaşması gibi çok sayıda başlıkla da aynı döneme denk geliyor.