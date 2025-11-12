  • BIST 10685.28
Zirvede Kıbrıs sorunu, bölgesel istikrar, enerji konuları ve Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB dönem başkanlığı ele alınacak.
Hristodulidis-Miçotakis zirvesi: Gündem Kıbrıs sorunu ve AB dönem başkanlığı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında bugün Atina’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlık edeceği üçüncü hükümetler arası zirvenin gerçekleştirileceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, zirvenin gündeminde, iki devletin vatandaşlarının günlük yaşamını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili konularda koordinasyonun bulunacağını yazdı.

Gazeteye göre, Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki hükümetler arası zirvenin, iki ülke ilişkilerinin artık kurumsallaşmış bir koordinasyon ve genişleme mekanizması teşkil ettiğini ifade etti.

Letimbiotis, bu yılki hükümetler arası zirvenin kritik bir zamanda yapılacağını, çünkü Güney Kıbrıs’ın ocak ayında AB Konseyi dönem başkanlığını devralmaya hazırlandığını belirtti.

Letimbiotis bu yılki zirvenin özetle üç eksene odaklandığını da belirterek, şunları kaydetti:

“Hükümetler arası zirvelerin kalıcı ve kurumsallaşmış stratejik koordinasyon mekanizması olarak ortaya çıkışı, önceki toplantılarda kararlaştırılanlar üzerindeki ilerlemenin değerlendirilmesi ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB dönem başkanlığı ışığında, dış politika ve bölgesel istikrar çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi”

Gazete, toplantı çalışmaları sırasında güvenlik, dış politika, sivil koruma, iklim değişiklikleri gibi alanlarda geniş çerçevede politikaların ele alınacağını da kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Atina ziyareti sırasında kalabalık bir heyetin eşlik edeceğini de yazan gazete, hükümetler arası zirvenin genel oturumunun 11.45’te başlaması ve bir saat sürmesinin beklendiğini ifade etti.

HRİSTODULİDİS-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Haravgi gazetesi ise haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında bugün Atina’da yapılacak görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, Tufan Erhürman’ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığının ele alınacağını yazdı.

Gazete “Yunan hükümet kaynaklarına” dayanarak saat 11.00’de gerçekleştirilecek görüşmenin enerji konularının da ele alınacağı hükümetler arası zirve kapsamında yapılacağını belirtti.

