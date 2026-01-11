  • BIST 12200.95
Fileleftheros: Güney Kıbrıs-ABD savunma iş birliğinin ayrıntıları ortaya çıktı

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki savunma iş birliği kapsamında yeni askeri altyapı inşaatları, teçhizat temini, finansman ve Rum Yönetimi askeri personeline yönelik eğitim programlarını içeren kapsamlı planlara ulaşıldığını yazdı.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma iş birliğinin içeriğine ulaştı.

Haberi “Yeni Çalışmalar ve Teçhizatlar... Güney Kıbrıs-ABD Savunma İş Birliği Eksenlerini İfşa Ediyoruz” başlığıyla manşetinden aktaran gazete, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yeni savunma altyapısı inşaatları, mevcut savunma altyapının güçlendirilmesi, savunma teçhizatı sağlanması için görüşme yapılması ve askeri personel eğitiminin öngörüldüğünü yazdı.

ABD- Güney Kıbrıs arasındaki savunma iş birliği yelpazesindeki adımlar, gazeteye ulaşan bir Amerikan notunda kaydedildi. İş birliğinin ana noktaları arasında bulunan savunma altyapıları konusunda, AB ile NATO için operasyonel olarak kullanışlı hale getirilmesi amacıyla Baf’taki Andreas Andreas Papandreu Hava Üssü’ne, Mari'deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü” ile helikopter pisti inşaatına ve Larnaka Asker Eğitim Kampı’nda çok amaçlı bir tesisin inşasına vurgu yapıldı.

Savunma teçhizatlarıyla ilgili bu ay, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından Rum yetkililerin “FMS” (Foreign Military Sales - Yabancı Askeri Satışlar) ve “EDA” (Excess Defense Articles - Fazla Savunma Malzemeleri) programları hakkında bilgilendirmek amacıyla yaptığı ziyareti anımsatan gazete, askeri eğitim konusunda ise, ABD’nin ünlü “West Point” kuruluşu ile askeri hava akademisinin artık Rum askeri personeline açık olduğunu yazdı.

Gazete, devlet iş birliği programıyla ilgili olarak ise, eğitim programlarının devam ettiğini ve havadan yangın söndürme eğitiminin ileri götürüldüğünü kaydetti.

Güney Kıbrıs'ın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ve ortaklarının günümüzdeki ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yönelik savunma altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam edebilmesi için, ABD’den gelecek finansmanın önemli olduğunu vurgulayan gazete, ABD’nin Avrupa’daki Hava Kuvvetleri’nin (USAFE), Andreas Papandreu Hava Üssü'nde kapsamlı bir altyapı değerlendirmesi yapılması için finansman sağladığını ve bununla, Rum Hava Kuvvetleri’nin şu anki ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamakla birlikte, AB ve NATO’daki ortaklarının hava operasyonlarına olanak sağlamak için üssün uzun vadeli genişleme planlarına katkıda bulunmayı amaçladığını yazdı.

Gazete, ABD Deniz Kuvvetleri Tesisleri Mühendislik Sistemleri Komutanlığı’nın, (NAVFAC) da “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde çok amaçlı bir tesis ile helikopter pisti inşasını finanse ettiğini belirtti.

Habere göre Amerikan notunda, bu yatırımların sivil tahliye operasyonları, bölgesel kriz yönetimi ve Güney Kıbrıs’ın "Estia" planının uygulanmasına destek olabilecek diğer ABD faaliyetleriyle ilgili tatbikat ve operasyonların yürütülmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.

Gazete, inşaatların tamamlanmasının ardından milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen altyapının operasyonel kontrolünün Rum Yönetimi’ne ait olacağını yazdı.

DSCA heyetinin ilk ziyaretinin bu ay içerisinde gerçekleşeceğini belirten gazete, iki ülke arasında "Yabancı Askeri Satışlar" programıyla ilgili fırsatlar konusundaki ileri düzey görüşmelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerde, düşük maliyetle temin edilebilecek askeri nakliye kamyonlarının da ele alındığını kaydetti.

Gazete, Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programının da başarıyla devam ettiğini ve her yıl, ortalama 30 Rum öğrencinin ABD askeri tesislerinde askeri eğitim aldığını yazdı. Rum askerlerin eğitiminin maliyetinin, ABD ile Güney Kıbrıs arasında paylaşıldığı ifade edildi.

