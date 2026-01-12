Rum Başkanlık sarayı sarsılıyor...İstifa geldi...

Charalambous, geçen hafta sosyal medyada Hristodoulides'e yardım etmek için seçim kampanyası finansmanı yasasını ihlal ettiği iddia edilen bir video yaygın olarak paylaşılmasının ardından Pazartesi günü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Nikos Hristodoulides'in özel kalemi Charalambos Charalambous, geçen hafta sosyal medyada Hristodoulides'e yardım etmek için seçim kampanyası finansmanı yasasını ihlal ettiği iddia edilen bir video yaygın olarak paylaşılmasının ardından Pazartesi günü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifası sosyal medyada bir paylaşımla duyuruldu, ancak Charalambous masumiyetini koruyarak, "son günlerde cumhurbaşkanına kişisel olarak zarar vermek, hükümeti sorgulamak ve vatanımızın imajını zedelemek için hedefli bir çaba yürütüldüğünü" yazdı.

"Kasıtlı çarpıtmalar, seçici alıntılar ve farklı bağlamlarda yapılan atıflar yoluyla benim katılımım, insanları yanıltıcı sonuçlara yönlendirdi. Bu durum, yasal prosedürlerden elde edilecek gerçek bilgilerin objektif bir şekilde okunması niyetiyle değil, sadece bireyleri değil, kurumları korumamız gereken güveni de zedeleyecek şekilde istismar ediliyor" dedi.