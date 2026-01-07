  • BIST 12095.44
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Son dakika! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Mattéo Guendouzi ile anlaşma sağlandı

» »
Son dakika! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Mattéo Guendouzi ile anlaşma sağlandı
Son dakika! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Mattéo Guendouzi ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en dikkat çeken hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Lazio forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi için kulübüyle 30 milyon euro civarında bir bedelle mutabakata vardı.

Süper Lig'de kadro kalitesini artırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, orta saha kurgusu için tarihi bir transfere imza atıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Mattéo Guendouzi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertliler ve İtalyan kulübü arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Transferin maliyeti, kulüp tarihinin rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

REKOR BONSERVİS VE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Yapılan görüşmeler neticesinde, Fenerbahçe'nin Lazio'yu bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon euroluk bir paketle ikna ettiği belirtildi. Bu rakam, Guendouzi'yi Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu unvanına taşıyacak.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Lazio başlangıçta 30 milyon euro net bonservis talep etse de, Fenerbahçe'nin 25 milyon euro garanti ücret ve başarı bonuslarını içeren teklifi kabul gördü. Şu anda kulüplerin ödeme planı ve takvimi üzerindeki son detayları görüştüğü ifade edildi. Oyuncu cephesinde ise pürüz bulunmuyor. Guendouzi'nin, yıllık 4-5 milyon euro bandında maaş ve bonusları içeren, 4,5 artı 1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

TEDESCO'NUN ÖNCELİKLİ HEDEFİYDİ

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun transfer raporunda öncelikli hedef olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcunun, dinamik oyun yapısıyla orta sahaya direnç katması bekleniyor. Kariyerinde Arsenal, Marsilya ve Fransa Milli Takımı formalarını terleten Guendouzi, bu sezon Lazio ile çıktığı 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Transfer sürecinin bu hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edilen Fransız yıldızın, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, resmi açıklamayı yapmak için son prosedürlerin tamamlanmasını beklediği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahsin Mertekçi’nin Heykeli Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yerini Aldı10 Eylül 2025 Çarşamba 09:20
  • Son dakika... İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü04 Eylül 2025 Perşembe 13:35
  • Kaleci Ederson, Fenerbahçe için İstanbul’da02 Eylül 2025 Salı 09:46
  • Tahsin Özler, Omonia’dan Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu!31 Ağustos 2025 Pazar 20:28
  • Futbolun Sağlığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Emanet!30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:53
  • Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı29 Ağustos 2025 Cuma 10:51
  • Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Maçlar 16 Eylül'de başlayacak!28 Ağustos 2025 Perşembe 21:06
  • Pafos'un Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Bayern Münih Güney Kıbrıs'a geliyor!28 Ağustos 2025 Perşembe 21:02
  • UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain14 Ağustos 2025 Perşembe 08:18
  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti