Son dakika! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Mattéo Guendouzi ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en dikkat çeken hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Lazio forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi için kulübüyle 30 milyon euro civarında bir bedelle mutabakata vardı.

Süper Lig'de kadro kalitesini artırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, orta saha kurgusu için tarihi bir transfere imza atıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Mattéo Guendouzi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertliler ve İtalyan kulübü arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Transferin maliyeti, kulüp tarihinin rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

REKOR BONSERVİS VE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Yapılan görüşmeler neticesinde, Fenerbahçe'nin Lazio'yu bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon euroluk bir paketle ikna ettiği belirtildi. Bu rakam, Guendouzi'yi Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu unvanına taşıyacak.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Lazio başlangıçta 30 milyon euro net bonservis talep etse de, Fenerbahçe'nin 25 milyon euro garanti ücret ve başarı bonuslarını içeren teklifi kabul gördü. Şu anda kulüplerin ödeme planı ve takvimi üzerindeki son detayları görüştüğü ifade edildi. Oyuncu cephesinde ise pürüz bulunmuyor. Guendouzi'nin, yıllık 4-5 milyon euro bandında maaş ve bonusları içeren, 4,5 artı 1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

TEDESCO'NUN ÖNCELİKLİ HEDEFİYDİ

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun transfer raporunda öncelikli hedef olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcunun, dinamik oyun yapısıyla orta sahaya direnç katması bekleniyor. Kariyerinde Arsenal, Marsilya ve Fransa Milli Takımı formalarını terleten Guendouzi, bu sezon Lazio ile çıktığı 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Transfer sürecinin bu hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edilen Fransız yıldızın, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, resmi açıklamayı yapmak için son prosedürlerin tamamlanmasını beklediği kaydedildi.