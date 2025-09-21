  • BIST 11294.48
AKSA liglerinde günün maçları tamamlandı, işte sonuçlar
Sonuçlar

AKSA Süper Lig

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5-4

Dumlupınar – Yeniboğaziçi: 2-1

Karşıyaka – Esentepe: 2-3

Mormenekşe – Mağusa T. Gücü: 3-2

C. B. Gençlik Gücü – K. Kaymaklı: 2-2

Cihangir – Alsancak Yeşilova: 4-5

Lefke – Mesarya: 2-1

 

AKSA Birinci Lig

Binatlı – Aslanköy: 1-1

K. Karadeniz 61 – M. H. Yılmazköy: 1-2

A. Kozanköy – S. Geçitkale: 3-0

Türk Ocağı – Hamitköy: 1-3

Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu: 0-1

Düzkaya – Değirmenlik: 0-0

L. Gençler Birliği – Lapta: 0-1

Maraş – Yalova: 2-1

 

22 Eylül Pazartesi

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Gönyeli (19.00)

Turgay Misk

 

