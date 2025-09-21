AKSA liglerinde günün maçları tamamlandı

Sonuçlar
AKSA Süper Lig
Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5-4
Dumlupınar – Yeniboğaziçi: 2-1
Karşıyaka – Esentepe: 2-3
Mormenekşe – Mağusa T. Gücü: 3-2
C. B. Gençlik Gücü – K. Kaymaklı: 2-2
Cihangir – Alsancak Yeşilova: 4-5
Lefke – Mesarya: 2-1
AKSA Birinci Lig
Binatlı – Aslanköy: 1-1
K. Karadeniz 61 – M. H. Yılmazköy: 1-2
A. Kozanköy – S. Geçitkale: 3-0
Türk Ocağı – Hamitköy: 1-3
Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu: 0-1
Düzkaya – Değirmenlik: 0-0
L. Gençler Birliği – Lapta: 0-1
Maraş – Yalova: 2-1
22 Eylül Pazartesi
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Gönyeli (19.00)
Turgay Misk
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.