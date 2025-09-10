Tahsin Mertekçi’nin Heykeli Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yerini Aldı

Yalova Spor Kulübü eski başkanı iken, Doğan Türk Birliği ile Girne’de oynanan gece maçından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tahsin Mertekçi’nin heykeli tamamlanarak, adını taşıyan Tahsin Mertekçi Stadı’na yerleştirildi.

Mertekçi’nin spor, siyaset ve sosyal kişiliğini simgeleyen heykelin yapımını üstlenen Tahsin Akbulut ve Erdoğan Akbulut’a, projeye maddi-manevi katkı koyan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve belediye personeline, ayrıca Gökmen Davutoğlu, Alkan Değirmencioğlu, Suphi Asiltürk, Kemal Kayan, Mustafa Boyacızade, Eray Erdenay, Cemal Ökmen, Çelen ve Fatoş Serengil, Şefik Dayı ve Mustafa Yeşim’e teşekkür edildi.

Mertekçi ailesi ayrıca, 2018’den bu yana heykel fikrine sahip çıkan Yalova Spor Kulübü başkanlarına, yönetim kurullarına, üyelere, taraftarlara ve katkı sunan herkese şükranlarını sundu.