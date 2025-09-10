  • BIST 10515.83
  • Altın 4837.181
  • Dolar 41.2842
  • Euro 48.3709
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Tahsin Mertekçi’nin Heykeli Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yerini Aldı

» »
Tahsin Mertekçi’nin Heykeli Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yerini Aldı
Tahsin Mertekçi’nin Heykeli Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yerini Aldı

Yalova Spor Kulübü eski başkanı iken, Doğan Türk Birliği ile Girne’de oynanan gece maçından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tahsin Mertekçi’nin heykeli tamamlanarak, adını taşıyan Tahsin Mertekçi Stadı’na yerleştirildi.

Mertekçi’nin spor, siyaset ve sosyal kişiliğini simgeleyen heykelin yapımını üstlenen Tahsin Akbulut ve Erdoğan Akbulut’a, projeye maddi-manevi katkı koyan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve belediye personeline, ayrıca Gökmen Davutoğlu, Alkan Değirmencioğlu, Suphi Asiltürk, Kemal Kayan, Mustafa Boyacızade, Eray Erdenay, Cemal Ökmen, Çelen ve Fatoş Serengil, Şefik Dayı ve Mustafa Yeşim’e teşekkür edildi.

Mertekçi ailesi ayrıca, 2018’den bu yana heykel fikrine sahip çıkan Yalova Spor Kulübü başkanlarına, yönetim kurullarına, üyelere, taraftarlara ve katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Maçlar 16 Eylül'de başlayacak!28 Ağustos 2025 Perşembe 21:06
  • Pafos'un Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Bayern Münih Güney Kıbrıs'a geliyor!28 Ağustos 2025 Perşembe 21:02
  • UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain14 Ağustos 2025 Perşembe 08:18
  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:02
  • Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’e teşekkür ziyareti07 Ağustos 2025 Perşembe 18:46
  • Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti03 Temmuz 2025 Perşembe 11:33
  • İskele’de gözler Çakırlı’da18 Haziran 2025 Çarşamba 12:30
  • UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu18 Haziran 2025 Çarşamba 09:53
  • Victor Osimhen için yeni Al-Hilal iddiası: Alacağı maaşı duyurdular07 Haziran 2025 Cumartesi 12:31
  • KKTFAD Tamer Zeden Antrenör Gelişim Semineri Tamamlandı...05 Haziran 2025 Perşembe 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti