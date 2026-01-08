Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini resmen açıkladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır.
Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Kadro dışı kalmıştı
İrfan Can Kahveci, bir süredir Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılmıştı.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon yalnızca 3 maçta ilk 11’de forma giydi.
Kasımpaşa, ligin ilk yarısını topladığı 15 puanla 14. sırada tamamladı.
İrfan Can Kahveci’nin kariyeri
Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği’nde başlayan İrfan Can, 2017 yılında Başakşehir’e transfer oldu.
Başakşehir’de 5 sezon forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
İrfan Can’ın bir sonraki durağı Fenerbahçe oldu. Milli futbolcu, 31 Ocak 2021’de sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe formasıyla 6 sezon görev alan İrfan Can Kahveci, 183 maçta 32 gol kaydetti.
2016 yılından bu yana A Milli Takım formasını giyen tecrübeli orta saha, 35 maçta 6 gol attı.
