  • BIST 12106.32
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHalep'te sokağa çıkma yasağı: Suriye ordusu SDG’ye operasyona başlıyor

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini resmen açıkladı!

» »
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladığını açıkladı.Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini resmen açıkladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır.

Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kadro dışı kalmıştı

İrfan Can Kahveci, bir süredir Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon yalnızca 3 maçta ilk 11’de forma giydi.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısını topladığı 15 puanla 14. sırada tamamladı.

İrfan Can Kahveci’nin kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği’nde başlayan İrfan Can, 2017 yılında Başakşehir’e transfer oldu.

Başakşehir’de 5 sezon forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İrfan Can’ın bir sonraki durağı Fenerbahçe oldu. Milli futbolcu, 31 Ocak 2021’de sarı-lacivertli kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla 6 sezon görev alan İrfan Can Kahveci, 183 maçta 32 gol kaydetti.

2016 yılından bu yana A Milli Takım formasını giyen tecrübeli orta saha, 35 maçta 6 gol attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKSA liglerinde günün maçları tamamlandı21 Eylül 2025 Pazar 21:24
  • Tahsin Mertekçi’nin Heykeli Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yerini Aldı10 Eylül 2025 Çarşamba 09:20
  • Son dakika... İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü04 Eylül 2025 Perşembe 13:35
  • Kaleci Ederson, Fenerbahçe için İstanbul’da02 Eylül 2025 Salı 09:46
  • Tahsin Özler, Omonia’dan Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu!31 Ağustos 2025 Pazar 20:28
  • Futbolun Sağlığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Emanet!30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:53
  • Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı29 Ağustos 2025 Cuma 10:51
  • Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Maçlar 16 Eylül'de başlayacak!28 Ağustos 2025 Perşembe 21:06
  • Pafos'un Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Bayern Münih Güney Kıbrıs'a geliyor!28 Ağustos 2025 Perşembe 21:02
  • UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain14 Ağustos 2025 Perşembe 08:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti