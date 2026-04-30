İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Çeler: Gençler konuşmayacak, bu ülkeyi yönetecek

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, sekiz farklı gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütünün düzenlediği etkinlikte gençlerle bir araya geldi, "Gençler konuşmayacak, bu ülkeyi yönetecek" dedi.
Çeler: Gençler konuşmayacak, bu ülkeyi yönetecek

Sekiz farklı gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütünün düzenlediği “Söz Gençte” etkinliğinin organizasyon ekibi ve temsilcileri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Ziyarette, gençlerin söz sahibi olacağı serbest kürsü formatındaki etkinlik hakkında bilgi paylaşılırken, gençlerin yaşadığı sorunlar, beklentileri ve ülkenin geleceğine dair görüşleri de ele alındı.

Çeler, görüşmede yaptığı değerlendirmede gençliğin sadece “gelecek” değil, bugünün de en güçlü aktörü olduğunu vurguladı. TDP’nin gençlerle birlikte şekillenen bir siyasi anlayış hedeflediğini belirten Çeler, “Biz gençlere sadece alan açan değil, o alanı birlikte kuran bir partiyiz. TDP’yi gençlerin sesi değil, bizzat kendisi haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Gençlerin özellikle dijitalleşme, eğitim, işsizlik ve gelecek kaygısı gibi alanlarda yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çeler, bu başlıkların masa başında değil, doğrudan gençlerle birlikte çözülebileceğini ifade etti. “Bu ülkenin sorunlarını gençler olmadan çözmeye kalkmak, geleceği yok saymaktır” diyen Çeler, gençlerin sürece aktif katılımının hayati olduğunu söyledi.

Gençliğin enerjisine ve potansiyeline güçlü vurgu yapan Çeler, “Bu ülkenin dönüşümü gençlerin cesaretiyle olacak. Biz o cesarete inanıyoruz. Gençler konuşacak, biz dinleyeceğiz; gençler önerecek, biz birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Söz Gençte” etkinliğine katılacağını da belirten Çeler, gençlerin her platformda yanında olacağına söz verdi. “Gençlerin attığı her adımda yanlarında olacağım. Çünkü bu ülkenin geleceği sadece gençlere emanet değil; o gelecek gençlerle birlikte kurulacak” dedi.

Çeler, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Gençleri kimse küçük göremez, kimse yok sayamaz. Bu ülke onların ve bu ülkenin yarınını yine onlar yazacak.”

Ziyarette Söz Gençte Organizasyon Ekibi adına Hüseyin Aran ve Ömer Emir Serak, Bağımsız Gençlik Derneği adına Hüseyin Benhak Arsal, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği adına Nehir Çatankaya, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu adına İrem Özduygu ve liseli öğrenciler adına İltan Yalçın yer aldı.

Diğer Haberler
  • Erhan Arıklı: Sahte anketlerle maç kazanılmaz29 Nisan 2026 Çarşamba 09:03
  • Beş yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu29 Nisan 2026 Çarşamba 08:52
  • Değirmenlik bölgesinde elektrik kesintisi29 Nisan 2026 Çarşamba 08:47
  • Erhürman: Sorunlara diyalogla çözüm üretmek için buradayım29 Nisan 2026 Çarşamba 08:45
  • Meclis'te ekonomik tedbirler, tarım, erken seçim ve dijitalleşme konuşuldu28 Nisan 2026 Salı 20:01
  • Yüksek Savcılar Kurulu’ndan münhal ilanı28 Nisan 2026 Salı 19:52
  • Silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı Gazimağusa’da tutuklandı28 Nisan 2026 Salı 19:49
  • Çamlıbel bölgesinde elektrik kesintisi28 Nisan 2026 Salı 19:48
  • Resmi Gazete’de yayımlanan beş yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu28 Nisan 2026 Salı 19:45
  • Meclis’te yasa gücünde kararname tartışması: Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan darbeci hükümet!28 Nisan 2026 Salı 17:13
