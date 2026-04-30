Çeler: Gençler konuşmayacak, bu ülkeyi yönetecek

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, sekiz farklı gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütünün düzenlediği etkinlikte gençlerle bir araya geldi, "Gençler konuşmayacak, bu ülkeyi yönetecek" dedi.

Sekiz farklı gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütünün düzenlediği “Söz Gençte” etkinliğinin organizasyon ekibi ve temsilcileri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Ziyarette, gençlerin söz sahibi olacağı serbest kürsü formatındaki etkinlik hakkında bilgi paylaşılırken, gençlerin yaşadığı sorunlar, beklentileri ve ülkenin geleceğine dair görüşleri de ele alındı.

Çeler, görüşmede yaptığı değerlendirmede gençliğin sadece “gelecek” değil, bugünün de en güçlü aktörü olduğunu vurguladı. TDP’nin gençlerle birlikte şekillenen bir siyasi anlayış hedeflediğini belirten Çeler, “Biz gençlere sadece alan açan değil, o alanı birlikte kuran bir partiyiz. TDP’yi gençlerin sesi değil, bizzat kendisi haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Gençlerin özellikle dijitalleşme, eğitim, işsizlik ve gelecek kaygısı gibi alanlarda yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çeler, bu başlıkların masa başında değil, doğrudan gençlerle birlikte çözülebileceğini ifade etti. “Bu ülkenin sorunlarını gençler olmadan çözmeye kalkmak, geleceği yok saymaktır” diyen Çeler, gençlerin sürece aktif katılımının hayati olduğunu söyledi.

Gençliğin enerjisine ve potansiyeline güçlü vurgu yapan Çeler, “Bu ülkenin dönüşümü gençlerin cesaretiyle olacak. Biz o cesarete inanıyoruz. Gençler konuşacak, biz dinleyeceğiz; gençler önerecek, biz birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Söz Gençte” etkinliğine katılacağını da belirten Çeler, gençlerin her platformda yanında olacağına söz verdi. “Gençlerin attığı her adımda yanlarında olacağım. Çünkü bu ülkenin geleceği sadece gençlere emanet değil; o gelecek gençlerle birlikte kurulacak” dedi.

Çeler, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Gençleri kimse küçük göremez, kimse yok sayamaz. Bu ülke onların ve bu ülkenin yarınını yine onlar yazacak.”

Ziyarette Söz Gençte Organizasyon Ekibi adına Hüseyin Aran ve Ömer Emir Serak, Bağımsız Gençlik Derneği adına Hüseyin Benhak Arsal, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği adına Nehir Çatankaya, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu adına İrem Özduygu ve liseli öğrenciler adına İltan Yalçın yer aldı.