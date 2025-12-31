  • BIST 11290.51
Dünya 2026’yı karşılamaya başladı

2026 yılına ilk giren ülkeler Pasifik’teki Kiribati ve Samoa Adaları ile Yeni Zelanda oldu.
Yeni Zelanda, KKTC saati ile 13.00’te yeni yılı karşıladı.

Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı. Auckland'da Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı.

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya'da KKTC saati ile 15.00’te 2026'yı karşılayacak.

Avustralya’yı Asya ülkeleri Kuzey Kore, Japonya, Hong Kong ve Çin takip edecek.

Kıbrıs, Türkiye’den bir saat önce yeni yılı karşılayacak.

Rusya, Türkiye ile aynı anda yeni yıla merhaba diyecek.

Daha sonra sıra Avrupa ülkelerine gelecek.

Güney Amerika ülkelerinin ardından 2025'e en son veda edecek olanlar ise Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi Kuzey Amerika ülkeleri olacak.

