Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Uğur’un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Uğur’un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Uğur, deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir süredir eleştirilerin hedefindeydi.

Deprem sonrası sözleriyle gündemdeydi

Ahbap’a operasyonun ardından deprem yardımları döneminde Haluk Levent ile bir araya gelen ve ortak kampanyalar yürüten Oğuzhan Uğur, hedef gösterilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapmıştı.

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent’in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. ‘Güven’ dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz.”