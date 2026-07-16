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Politis: Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin hedefi Eylül'deki olası beşli konferansa zemin hazırlamak

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Guterres'in Temmuz ayı sonunda gerçekleştirmesi beklenen Kıbrıs ziyaretinin temel amacının Eylül ayında düzenlenmesi değerlendirilen olası beşli Kıbrıs konferansının çerçevesini belirlemek olduğunu ileri sürdü
Politis: Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin hedefi Eylül'deki olası beşli konferansa zemin hazırlamak

Politis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Temmuz ayı sonunda gerçekleştirmesi beklenen Kıbrıs ziyaretine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Guterres'in ziyareti yalnızca iki liderle temaslardan ibaret olmayacak.

HEDEF, EYLÜL AYINDAKİ OLASI BEŞLİ KONFERANS

Politis'e göre ziyaretin en önemli amacı, Eylül ayında yapılması değerlendirilen olası beşli Kıbrıs konferansının içeriğini şekillendirmek. Gazete, Guterres'in geçmişte sonuç alınamayan müzakere süreçlerinin tekrarlanmaması için bu kez "sonuç odaklı" bir konferans hedeflediğini ve iki liderle yapacağı görüşmelerde olası müzakere sürecinin takvimini de netleştirmeye çalışacağını yazdı.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin ikinci hedefinin ise iki toplumdaki sivil toplum örgütlerini sürece daha aktif şekilde dahil etmek olduğu kaydedildi.

ZİYARETİN GÜVENLİK KOŞULLARINA BAĞLI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Politis'in diplomatik kaynaklarına göre, Guterres'in Suriye, Ürdün ve Kıbrıs'ı kapsayan bölge turu Orta Doğu'daki güvenlik koşullarına bağlı olacak.

Haberde, özellikle İran eksenli olası ciddi bir askeri gerilim yaşanması halinde bölge turunun iptal edilebileceği öne sürüldü.

"ANKARA'NIN TUTUMU BELİRLEYİCİ" İDDİASI

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununun çözümünde Türkiye'nin belirleyici aktör olduğu değerlendirmesini yaptığını da ileri sürdü.

Haberde, Guterres ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'in son dönemde Türk tarafıyla yoğun temaslarda bulunduğu, Guterres'in de kısa süre önce Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kıbrıs konusunu görüştüğü iddia edildi.

YENİ ÇÖZÜM MODELİ İDDİASI

Politis, son dönemde Kıbrıs sorununa ilişkin daha esnek ve geçiş aşamalarını içeren yeni bir çözüm modeli üzerinde de çeşitli değerlendirmelerin yapıldığını öne sürdü.

Gazeteye göre söz konusu iddialar arasında gevşek federasyon temelinde bir başkanlık konseyi oluşturulması ve güvenlik başlığında Kıbrıs'ın NATO üyeliğinin de değerlendirilmesi gibi öneriler yer alıyor. Ancak bu iddialarla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından herhangi bir resmi doğrulama yapılmış değil.

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