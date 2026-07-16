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Mesarya Belediyesi, Vadili’de yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmalarına başladı

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Mesarya Belediyesi, Vadili’de Şehit Ali Genç Sokak ile Vatan Caddesi’nde yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmalarına başladığını duyurdu.
Mesarya Belediyesi, Vadili’de yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmalarına başladı

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 190 metre yağmur suyu drenaj hattı ile 370 metre kaldırım inşa edilecek.

Açıklamada, özellikle kış aylarında yoğun yağışların neden olduğu su birikintilerinin önüne geçilmesinin, bölgedeki altyapının güçlendirilmesinin ve yayaların daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Latif

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediye olarak sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların güvenliği ile yaşam kalitesinin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Latif, “Bu anlayışla bölgemizin dört bir yanında altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vadili’de başlattığımız drenaj ve kaldırım çalışması da hem yağışlı dönemlerde yaşanan sorunları ortadan kaldıracak hem de yayalarımız için daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Mesarya’nın her köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Latif, belediyenin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yatırımların devam edeceğini kaydetti.

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