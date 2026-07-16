  • BIST 14251.29
  • Altın 6027.82
  • Dolar 47.0476
  • Euro 53.8882
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Bağımsız belediye başkan adayına siyasi partilerden destek mesajı

» »
Ahmet Zort , bugün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler'i makamlarında ziyaret etti.
Bağımsız belediye başkan adayına siyasi partilerden destek mesajı

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ahmet Zort , bugün Başbakan Yardımcısı, Turizm Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler'i makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilirken, ziyaretlerde yerel seçim süreci ve belediyecilik vizyonunun ele alındığı ifade edildi.

Zort yaptığı açıklamada, CTP ve DP'nin konuyu kendi yetkili organlarında değerlendirerek bağımsız belediye başkan adaylığına destek kararı almasının hem kendisi hem de birlikte yola çıktığı ekip açısından büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Siyasi partilerin ortaya koyduğu desteğin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan aday, seçim sürecinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ortak akıl ve uzlaşı temelinde bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesarya Belediyesi, Vadili’de yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmalarına başladı16 Temmuz 2026 Perşembe 17:36
  • KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 20 Temmuz’da hizmete alınacak16 Temmuz 2026 Perşembe 17:35
  • Asgari Ücret Toplantısı sona erdi.. İşte yeni asgari ücret...16 Temmuz 2026 Perşembe 13:16
  • Kıbrıs ile Lübnan Elektrik Şebekelerini Birbirine Bağlamak İçin İlk Adımı Attı16 Temmuz 2026 Perşembe 12:46
  • Yetkisiz kömür ocağı yaktı, tutuklandı16 Temmuz 2026 Perşembe 12:44
  • Toplantı başladı16 Temmuz 2026 Perşembe 12:00
  • Özersay: Ercan'da ILS sistemi tamam mı16 Temmuz 2026 Perşembe 09:31
  • Bağımsızlık Yolu TDP ile ittifak yapamayacak16 Temmuz 2026 Perşembe 09:28
  • Asgari ücret masası üçüncü kez toplanıyor16 Temmuz 2026 Perşembe 09:21
  • UBP'li eski başkan DP'den aday oluyor16 Temmuz 2026 Perşembe 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti