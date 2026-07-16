Bağımsız belediye başkan adayına siyasi partilerden destek mesajı

Ahmet Zort , bugün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler'i makamlarında ziyaret etti.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ahmet Zort , bugün Başbakan Yardımcısı, Turizm Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler'i makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilirken, ziyaretlerde yerel seçim süreci ve belediyecilik vizyonunun ele alındığı ifade edildi.

Zort yaptığı açıklamada, CTP ve DP'nin konuyu kendi yetkili organlarında değerlendirerek bağımsız belediye başkan adaylığına destek kararı almasının hem kendisi hem de birlikte yola çıktığı ekip açısından büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Siyasi partilerin ortaya koyduğu desteğin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan aday, seçim sürecinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ortak akıl ve uzlaşı temelinde bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.