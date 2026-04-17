Erhürman, Erdoğan ile görüştü: Savaş bahanesiyle adaya gönderilen askeri unsurlar kalıcı olmamalı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu öncesinde İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek güncel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Formu öncesi, İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman’a ise Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti.

Görüşmede, güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen foruma katılacak olan Erhürman'ın muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, forumun tamamlanmasının ardından 19 Nisan Pazar akşamı adaya dönecek.