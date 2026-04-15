Zeynep Sönmez tarihi galibiyetle ikinci turda

Almanya’da düzenlenen WTA Stuttgart Açık’ta Zeynep Sönmez tarihi bir galibiyete imza attı. Milli tenisçi, dünya 8 numarası Jasmine Paolini’yi mağlup ederek kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10’daki bir rakibini geçmeyi başardı.
Zeynep Sönmez tarihi galibiyetle ikinci turda

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, Zeynep Sönmez büyük bir başarıya imza attı.

Milli sporcu, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı gösterdi.

Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.

Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

