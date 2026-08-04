Karadeniz'de Türk gemisine drone saldırısı: 3 denizci ağır yaralı olabilir

Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan Nadezhda isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtildi.

Gemide 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiği, gemidek, yangının devam ettiği belirtildi.

MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilirken, ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında gemideki yangın devam ettiği, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemediği kaydedildi.