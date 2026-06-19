CHP'li Adalar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Ali Ercan Akpolat dahil çok sayıda gözaltı!

CHP'li Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Şüpheliler hakkında 'Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen 2025/181184 sayılı soruşturma dosyamızda;

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile ilgili birim amirleri ve personellerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı olarak ruhsat verdikleri bununla birlikte arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlara ve inşai faliyetlere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumduklarına dair ihbarların Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelmesi üzerine şüpheliler hakkında "Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

Şüpheliler hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne suçun açığa çıkartılması ve delillerin tespit edilmesi amacıyla talimat verilmiştir. Bu kapsamda şüpheliler hakkında CMK 135 ve 140 tedbirleri uygulanmış, şüphelilerin Masak verileri temin edilmiş ve incelenmiş, şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtları incelenmiş, soruşturmaya konu suçlar hakkında müracaatta bulunan tanıkların beyanları alınmıştır.

Elde edilen bulgular ve yapılan tahkikat neticesinde;

1-Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı olarak izin verildiği,

2-Adalar bölgesinde ruhsata haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği yine ruhsatı bulunmayan işletmelere rüşvet karşılığı göz yumulduğu,

3-Ruhsatsız işletmelere ve kaçak olarak yapılan inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarda cezalar kesildiği bu suretle yapı sahipleri ile ruhsatsız işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, yapı sahipleri ve ruhsatsız işletme sahipleri ile cezanın hafifletilmesi noktasında görüşmelerin yapılarak yapının durumuna, mevkine ve değerine göre rüşvet pazarlığının yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden ruhsatsız işletme sahipleri ve yapı sahiplerinin cezalarının evraklarda usulsüzlük yapılmak suretiyle indirildiği ve bu suretle maddi menfaat elde edildiği,

4-Adalar belediyesinden ruhsat alacak iş sahiplerini belediye yetkililerinin kendileri ile irtibatlı mimarlara yönlendirdikleri ve bu suret ile iş sahiplerini sisteme dahil ederek mimarlar üzerinden rüşvet görüşmeleri yaptıkları, söz konusu sisteme giren iş sahiplerinin işlemlerinin hızlandığı ve usulsüz olarak ruhsat verilmesinin sağlandığı,

Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın elden belediye yetkililerine veya belediye yetkilileri ile irtibatlı şahıslara elden tesliminin sağlandığı anlaşılmakla bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığı tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimiz dahil olmak üzere 4 ilde toplam 90 adreste 19.06.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda şu aşamada 37 Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.Firar şüpheliler yönünden yakalama çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Anadolu Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."