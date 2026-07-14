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Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefonda görüştü.
Erdoğan’dan Tufan Erhürman’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde rahatsızlanarak tedavi altına alınan ve taburcu edilen Erhürman’a geçmiş olsun dileklerini sundu.

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