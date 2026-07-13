  • BIST 14092.02
  • Altın 6048.11
  • Dolar 46.9938
  • Euro 53.5768
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

YDP seçim kampına giriyor

» »
YDP Dipkarpaz’da seçim kampına giriyor
YDP seçim kampına giriyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yerel ve genel seçime hazırlık için 15-17 Temmuz tarihleri arasında Dipkarpaz’da çalışma kampı düzenleyeceğini duyurdu.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’ın yazılı açıklamasına göre, üç günlük programa parti divanı, genel merkez yöneticileri, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkan ve meclis üyesi aday adaylarıyla teşkilat yöneticileri katılacak.

Yaklaşık 100 yönetici ve aday adayının yer alacağı kampta seçim stratejileri, teşkilat çalışmaları, iletişim yöntemleri, yerel yönetim vizyonu ve güncel siyasi gelişmelerin ele alınacağını belirten Yılmaz, katılımcıların uzmanlardan eğitim alacağını, görüş alışverişinde bulunacağını ve seçim sürecine ilişkin ortak yol haritası hazırlayacağını söyledi.

Yılmaz, program sonunda toplanacak Parti Meclisi’nde kamp sonuçlarının değerlendirileceği ve seçim sürecine ilişkin nihai stratejik yol haritasının oluşturulacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çarşamba ve perşembe sis bekleniyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 14:46
  • Erhürman: Gayet iyiyim, yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık…13 Temmuz 2026 Pazartesi 12:57
  • Ercan Havalimanı çevresinde drone yasağı 1 ay daha uzatıldı13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:50
  • Rum basını: Erhürman ve Hristodulidis, Holguin'in AB temaslarının sonucunu bekliyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:48
  • 6 Aralık Masada, Karma Oy Tarih Oluyor, Baraj %4'e İnebilir13 Temmuz 2026 Pazartesi 09:23
  • Erken Genel Seçim: 6 Aralık için düğmeye basıldı13 Temmuz 2026 Pazartesi 09:21
  • Yedek subay aday adaylarına son yoklama uyarısı: Son tarih bugün!13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:51
  • Sıcakların etkisi sürüyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:49
  • 2 saatlik elektrik kesintisi13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:48
  • KHK sınavlarında katılım yüzde 74,5 oldu13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti