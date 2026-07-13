  • BIST 14065.5
  • Altın 6129.3
  • Dolar 47.0043
  • Euro 53.758
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Yaylalı: Çalışanın eriyen alım gücü pazarlık konusu değildir

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erman Yaylalı, açıklanan altı aylık hayat pahalılığı oranının brüt asgari ücrete doğrudan ve eksiksiz yansıtılması gerektiğini belirtti.
Yaylalı: Çalışanın eriyen alım gücü pazarlık konusu değildir

Yaylalı, yazılı açıklamasında, çalışanların enflasyon karşısında eriyen alım gücünün pazarlık konusu yapılamayacağını ifade ederek, hayat pahalılığının ücretlere yansıtılmasının bir lütuf değil, kaybedilen alım gücünün kısmen telafisi anlamına geldiğini kaydetti.

Elektrik, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artışların üretimden hizmet sektörüne kadar tüm fiyatları doğrudan etkilediğini belirten Yaylalı, hayat pahalılığını artıran politikaların sorumluluğunun çalışanlara yüklenemeyeceğini savundu.

Yaylalı, “Enflasyonun sorumlusu geçim mücadelesi veren çalışanlar değildir. Sorumluluk; plansızlıkta, denetimsizlikte, üretimi desteklemeyen politikalarda ve hayatı her geçen gün daha da pahalılaştıran yönetim anlayışındadır.” dedi.

Yaylalı, özel sektör çalışanlarının yüzde 65-70’inin ücretlerinin sosyal güvenlik kurumlarına asgari ücret üzerinden bildirildiğini ileri sürerek, bu durumun çalışanların sosyal güvenlik haklarını ve gelecekte alacakları emekli maaşlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

- TDP, “İş ve Ücret Tanımlama Rehberi” hazırlayacak

Gerçek ücretlerin kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Yaylalı, TDP’nin meslekler, görev tanımları, uzmanlık düzeyleri ve çalışma koşullarına göre referans ücretlerin belirlenmesini öngören “İş ve Ücret Tanımlama Rehberi” hazırlayacağını açıkladı.

Yaylalı, “Ücret politikasını altı ayda bir kurulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na sıkıştırmayacağız. Emeğin, deneyimin, uzmanlığın ve mesleki niteliğin karşılığını belirleyen kalıcı ve adil bir ücret düzeni kuracağız.” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rum basını: Erhürman ve Hristodulidis, Holguin'in AB temaslarının sonucunu bekliyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:48
  • 6 Aralık Masada, Karma Oy Tarih Oluyor, Baraj %4'e İnebilir13 Temmuz 2026 Pazartesi 09:23
  • Erken Genel Seçim: 6 Aralık için düğmeye basıldı13 Temmuz 2026 Pazartesi 09:21
  • Yedek subay aday adaylarına son yoklama uyarısı: Son tarih bugün!13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:51
  • Sıcakların etkisi sürüyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:49
  • 2 saatlik elektrik kesintisi13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:48
  • KHK sınavlarında katılım yüzde 74,5 oldu13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:47
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:30
  • Kurudere Yakınlarında Orman Yangını: 15 Dönümlük Alan Kül Oldu12 Temmuz 2026 Pazar 12:37
  • 480 sürücüye yasal işlem12 Temmuz 2026 Pazar 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti