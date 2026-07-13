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HIV Konusunda Bakanlıktan Açıklama

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Sağlık Bakanlığı: "Sosyal medyada dolaşan HIV iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
HIV Konusunda Bakanlıktan Açıklama

Sağlık Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada ülkenin batı bölgelerinde HIV pozitif olduğu öne sürülen kişilere ait isim listeleri ve haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda, son bir ay içerisinde Sağlık Bakanlığına veya hastanelerdeki ilgili birimlere söz konusu iddiaları doğrulayacak herhangi bir HIV pozitif vaka bildirimi ya da tespitinin yapılmadığını açıkladı.

Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve HIV pozitif olduğu iddia edilen kişi listeleri ile paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi istendi.

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunu yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaya çağırdı.

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