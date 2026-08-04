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Bengihan: Ülkemizi sorma gir hanına çevirdiniz

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Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, uzun yıllar boyunca izlenen yanlış nüfus ve muhaceret politikaları sebebiyle, ülkenin “sorma gir hanına döndüğünü” söyledi.
Bengihan: Ülkemizi sorma gir hanına çevirdiniz

Yazılı açıklama yapan Bengihan, son haftalarda ülkede yaşanan olayların toplumdaki güvenlik kaygısını derinleştirdiğini öne sürdü.

Kadınlara yönelik şiddet ve taciz olayları ile trafik ve iş kazalarının arttığını iddia eden Bengihan, “Günden güne artan kadınlara karşı şiddet ve taciz olayları; kaza değil cinayet niteliği taşıyan trafik travmaları ve iş kazaları bir zamanlar huzur ile anılan ülkemizi maalesef derin bir kaos ortamına dönüştürmüştür.” ifadelerini kullandı.

Yanlış nüfus ve muhaceret politikaları nedeniyle ülkenin "sorma gir hanına döndüğünü" ileri süren Bengihan, demografik yapının değiştirildiğini ve denetimsizlik nedeniyle insanların sokakta, iş yerinde, markette, trafikte, denizde ve hastanede can güvenliği endişesiyle yaşadığını iddia etti.

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin suçların ve iş kazalarının önlenmesine yönelik politikalar geliştirmek yerine muhaceret afları ve ceza indirimleriyle seçim hesabı yaptığını öne süren Bengihan, “Halkın can güvenliğini ciddiye almayan, derdini dert etmeyen sorumsuz, gailesiz UBP-DP-YDP Hükümetini içinde bulunduğu gaflet uykusundan uyanmaya davet ederiz.” ifadelerini kullandı.

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