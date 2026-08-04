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Küresel ruh sağlığı raporu: Anksiyete ve depresyon en çok gençleri ve kadınları vuruyor

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The Lancet dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, küresel ölçekte ruh sağlığı sorunu bulunan birey sayısı 1990 yılındaki 599 milyondan 2023 yılında 1,17 milyara ulaştı.
Küresel ruh sağlığı raporu: Anksiyete ve depresyon en çok gençleri ve kadınları vuruyor

 Çalışma, tırmanışa geçen anksiyete ve depresyon vakalarının en çok gençleri ve kadınları olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Yakın zamanda paylaşılan bir rapora göre, son 30 yılda yaşanan tırmanışla birlikte ruh sağlığı rahatsızlıkları artık küresel ölçekteki tüm engellilik durumlarının %17’sinden fazlasına denk geliyor.

En yaygın ruh sağlığı sorunu kaygı bozukluğu ve majör depresyon

The Lancet dergisindeki araştırmaya göre, 1990’da yaklaşık 599 milyon olan ruhsal bozukluk vakası, 2023 itibarıyla tahminen 1,17 milyara fırladı. İncelenen 12 farklı ruh sağlığı sorunu arasında ise en yaygın görülenler kaygı bozukluğu ve majör depresyon oldu.

Rapora göre, kaygı bozukluğu vakalarının sayısı 1990’da 182 milyondan 2023’te 470 milyona yükseldiği ve  nüfus artışı hesaba katıldığında bu artışın yüzde 47’yi geçtiği görüldü.

Gençler ve kadınlarda daha fazla görülüyor

Elde edilen veriler, ruhsal bozukluk yükünün eğitim, iş hayatı ve sosyal ilişkilerin şekillendiği kritik bir evre olan 15-19 yaş arasındaki gençlerde en üst seviyeye çıktığını gösteriyor. Kadınlarda ise toplam ruhsal hastalık yükü erkeklere kıyasla daha ağır basıyor; erkeklerdeki 78,6 milyon DALY’lik seviyeye karşılık kadınlarda bu rakam 92,6 milyon DALY’ye kadar ulaşıyor.

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