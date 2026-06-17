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Merit Otellerine ödül yağdı: Merit Otelleri, 2025'te 8 uluslararası ödüle layık görüldü

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Merit Royal Diamond, Merit Park ve Merit Lefkoşa otelleri, Booking.com, Tripadvisor, Wingie Enuygun, Otelpuan ve Tatilbudur gibi platformlar tarafından ödüllendirilerek uluslararası başarılarını taçlandırdı.
Merit Otellerine ödül yağdı: Merit Otelleri, 2025'te 8 uluslararası ödüle layık görüldü

Net Holding’e markası olan ve Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Merit Otelleri, 2025 yılında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Verilen hizmetlerle ilgili birçok memnuniyet ödülünün sahibi olan Merit Otellerinde her yeni sezona daha fazla ödülle giriliyor. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Merit Otelleri bu yıl aldıkları 8 ödülle sektörün öncüsü olmaya devam etti.

Merit Royal Diamond Otel, dünya çapında milyonlarca kullanıcının değerlendirmelerine dayanan Booking.com Travellers’ Choice 2025 ödüllerinde 9.6 puan ile Kuzey Kıbrıs otelleri arasında 1. sırada yer aldı. Bu başarı; misafir memnuniyetine verilen önemin, hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmeliyet anlayışının uluslararası ölçekte teyidi niteliğindedir. Konaklayan misafir deneyimlerine dayanan bu derece, Merit Royal Diamond Otel markasının güvenilirliğini ve sürdürülebilir kalite yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Merit Park Hotel, 23 bin otel arasından, yorum sayısı ve misafir memnuniyeti kriterleri doğrultusunda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın en beğenilen 100 oteli arasında yer alarak 2026 Otelpuan ödülüne layık görüldü.

Merit Park Otel ve Merit Lefkoşa Otel, global seyahat platformu Wingie Enuygun tarafından verilen, üstün performans, misafir memnuniyeti, iş ortaklığı mükemmeliyeti ve operasyonel uyumun takdiri olarak 2025 Wingie Enuygun Selection – Signature Choice ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın en büyük seyahat değerlendirme platformlarından biri olan Tripadvisor tarafından verilen “Travellers’ Choice 2025” ödülüne de layık görülen Merit Park Otel ve Merit Lefkoşa Otel, dünya genelinde en iyi performans gösteren tesisler arasında yer alıp ilk %10’luk dilime girmeyi başardı.

Merit Park Otel ve Merit Lefkoşa Oteli, Tatilbudur tarafından Türkiye ve Kıbrıs genelinde 4 bin otelin değerlendirildiği, 2025 Sezonu Parlayan Yıldız Memnuniyet Başarı Ödülü’nün sahip oldu. Merit Park Otel ve Merit Lefkoşa Otel, Türkiye ve Kıbrıs genelinde ödül alan en iyi 31 otel arasında ilk 2’de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye genelinde yalnızca 31 otelin dahil olduğu prestijli başarı listesine girme başarısını gösteren Merit lefkoşa Otel, şehir oteli kategorisinde ise Lefkoşa’da bu ödüle layık görülen tek otel oldu.

Net Holding tecrübe ve güvencesiyle faaliyet gösteren Merit Otelleri, aldığı ödüllerle yalnızca kendi marka başarısını değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm potansiyelini ve hizmet kalitesini de uluslararası platformlarda görünür kılmaya devam ediyor.

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