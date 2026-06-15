Net Holding, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Şirketleri Arasında!

TIME dergisi ve Statista tarafından hazırlanan “World’s Growth Leaders 2026” listesinde Net Holding önemli bir başarıya imza attı. Şirket, dünya genelinde değerlendirilen 1.000 firma arasında 26’ncı sırada yer alırken, turizm ve konaklama kategorisinde ise zirveye çıktı.

Net Holding A.Ş., dünyanın en saygın yayın kuruluşlarından biri olan TIME dergisi ile küresel veri analitiği şirketi Statista’nın iş birliğiyle ilk kez yayımlanan “World’s Growth Leaders 2026” listesinde dikkat çeken bir başarı elde etti.

Şirket, dünya genelinde değerlendirilen 1.000 şirket arasında 26’ncı sıraya yerleşerek uluslararası ölçekte büyüme performansını bir kez daha ortaya koydu.

Net Holding ayrıca, “Hospitality, Travel & Leisure” (Turizm, Seyahat ve Eğlence) kategorisinde listeye giren 82 şirket arasında birinci sırada yer alarak sektöründe dünya liderleri arasına adını yazdırdı. Şirket, listeye girmeyi başaran 25 Türk şirketi arasında ise ikinci sırada bulunuyor.

TIME ve Statista tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede şirketlerin son beş yıllık büyüme performansları, finansal istikrarları ve hisse senedi performansları gibi temel kriterler esas alındı. Bu kapsamlı analiz, yalnızca büyüme hızını değil, aynı zamanda sürdürülebilir finansal yapı ve uzun vadeli kurumsal başarıyı da ölçüyor.

Net Holding’in listede üst sıralarda yer alması, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin, finansal gücünün ve uluslararası rekabet kabiliyetinin küresel ölçekte tescillenmesi olarak değerlendiriliyor.

Turizm, otelcilik, oyun ve hizmet sektörlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Net Holding, elde ettiği bu başarıyla Türkiye’nin ve bölgenin en güçlü büyüme hikâyelerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Net Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, söz konusu başarının şirket çalışanlarının özverili çalışmaları, kurumsal sorumluluk anlayışı ve Net Holding’e duyulan bağlılığın ortak sonucu olduğu vurgulandı.

Şirket açıklamasında ayrıca, uluslararası alanda elde edilen bu başarının sürdürülebilir büyüme vizyonunu daha da güçlendirdiği belirtilerek tüm çalışanlara, iş ortaklarına ve paydaşlara teşekkür edildi.