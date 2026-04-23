Baykallı, yeni kapıların açılması bir tercih değil zorunluluk

Baykallı, yeni kapıların açılmasının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.
Baykallı, yeni kapıların açılması bir tercih değil zorunluluk

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Avrupa Birliği zirvesi kapsamında adaya gelen uluslararası basın kuruluşlarıyla temaslarını sürdürerek, Kıbrıslı Türklerin çözüm kararlılığını ve mevcut statükonun yarattığı riskleri gündeme taşımaya devam ediyor.

TDP MYK üyesi Kemal Baykallı, Alman ZDF Televizyonu ve İspanya Ulusal Radyosu’na verdiği mülakatlarda, Kıbrıs’ta çözümün bölgesel güvenlik ve işbirliği açısından zorunlu olduğunu belirtti.

“Kıbrıslı Türkler çözüm için kararlıdır. Mevcut durum hem ada hem bölge için riskler barındırıyor. Uluslararası toplum çözüm çabalarına destek vermelidir” diyen Baykallı, iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan federal çözüm dışında kalan yaklaşımların sürece zarar verdiğini ifade etti.

Baykallı, Güney Kıbrıs’ın Schengen sürecinin Yeşil Hat’ı AB’nin dış sınırı haline getirme riski taşıdığına da dikkat çekti.

Geçiş kapıları konusuna da değinen Baykallı, yeni kapıların açılmasının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

