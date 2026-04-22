Bakanlar Kurulu'ndan 30 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 30 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına kabul edilmesine karar verildi.
Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vatandaşlığı onaylanan isimler şöyle:
Emre Gül, Durdu Kocakaya, Duygu Sarı, Seher Nçakmak, Elif Velina Balaban, Fatmatülzehra Bilgiç, Erdal Ataman, Fulya Nejla Sönmez, Levent Soğan, Sude Nur Çayır, Nihat Karademir, Ercan Aydın, Can Avcı, Zahide Aşık, Feride Aşık, Seyit Can Karaca, İlker Kara, Abdulkadir Kılıç, Ali Mıdık, Bülent Tolga Bozkurt, Diyap Uzkara, Güngör Aytekin, Aleyna Doğanlar, Berfin Akbulut, Göknur Eltutan, Nevin Eltutan, Safa Yılmaz Akgül, Tuğçe Kıvılcım Bengisu Eken, Furkan Gül ve Vedat Cengiz.
