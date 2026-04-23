Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda 23 Nisan töreni düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, devlet yetkilileri, askeri erkan ve vatandaşlar yer aldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bayram kutlamaları kapsamında, ilk tören sabah 09.00'da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Tütk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve dernek yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi sonrası sona erdi.

