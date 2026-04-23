Yenişehir’de Daire Yangını: Sigara İzmariti Nedeniyle Çıktı

23 Nisan 2026 tarihinde saat 06.15 sıralarında Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde, Şht. Recep Mustafa Sokak üzerinde bulunan bir dairede yangın meydana geldi.
Yenişehir'de Daire Yangını: Sigara İzmariti Nedeniyle Çıktı

Polis açıklamasına göre yangının, sandalye üzerinde unutulan sönmemiş sigara izmaritinin sandalyeyi tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; bir adet sandalye, koltuk, orta sehpa, klima iç ünitesi, televizyon ve mutfak dolap kapakları yanarak zarar gördü. Ayrıca dört pencere camının ısıdan çatladığı ve odanın duvarlarının islenerek hasar aldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

